Ушел из жизни председатель Союза художников Якутии

Сегодня вечером, 9 июня ушел из жизни Василий АМЫДАЕВ, председатель Союза художников Якутии, талантливый косторез, заслуженный деятель искусств республики. Информацию SakhaLife подтвердила Нюргуяна АМЫДАЕВА, молодая художница, племянница Василия Николаевича. Причиной скоропостижной смерти председателя Союза художников Якутии стал ковид.

Василию Амыдаеву было 52 года. У него было много планов и как у руководителя, и как у творческого человека.

Сетевое издание SakhaLife выражает глубокие соболезнования родным и близким. Мы тоже потеряли прекрасного друга и коллегу, который всегда поддерживал наши проекты.