Томмот поборется в конкурсе по благоустройству

Напомним, что в этом году три города Якутии стали победителями VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это города Алдан, Ленск и Олекминск. Среди них, единственным городом, который не стал победителем это г. Томмот. Несмотря на это, город будет бороться за победу еще раз.

Стоит отметить, что в этом году для конкурса предусмотрели дополнительное финансирование. Поэтому города, которые не прошли в финал, могут доработать проекты и снова принять участие. Срок сдачи проектов 1 ноября 2022 г.

— «Замечания проекта г. Томмот в основном касаются слабого вовлечения жителей города», — отметила главный архитектор РС (Я) Ирина Алексеева.

Так, главный архитектор рекомендовала команде архитекторов «GradoGroup» активно поработать с городскими сообществами. Кроме этого, архитекторам рекомендовано подготовиться ракурсы по 3В визуализации.

— Жители, конечно, сильно расстроились, что не победители. Обидно было вдвойне, что мы единственный город с республики, который не стал победителем в этом году. Раз уж надежда еще есть, будем идти до конца. В целом, проект наши жители очень ждут. На левом берегу завершается благоустройства Парка отдыха. Люди радуются, что в городе что-то появляется. У всех большие надежды на то, что город начнет развиваться, будет улучшаться архитектурный вид. Очень сильно чувствуется поддержка Управления архитектуры республики в частности поддержка главного архитектора республики Ирины Алексеевой, всегда на связи. Это вселяет надежду на успех и в целом на развитие нашего города», — подчеркнул глава г. Томмот Алесандр Самарский.

Описание проекта:

Зона отдыха является прилегающей территорией будущего музея промышленности Южной Якутии. Инициатором строительства музея и главным интересантом территории выступает АО АК «Железные дороги Якутии». Будущая зона отдыха «Укулан» должна стать современным круглогодичным пространством, тесно связанным с историей города.

Реализация проекта разделена на два этапа. На территории первой очереди будет располагаться музей под открытым небом с экспонатами промышленной техники, посмотреть на которые можно будет с приподнятого над землей прогулочного променада, вдоль которого будут проходить железнодорожные пути. Козловой кран станет визитной карточкой нового пространства.

Вторая очередь включает многофункциональные площадки активного отдыха: детские и спортивные площадки, скейт-парк, зону для массовых мероприятий, зону водного канала с колесом обозрения.

Территорию для будущей зоны отдыха выбрали сами жители. Она находится в центре Томмота в местности «Укулан». По мнению горожан, место выбрано удачно. Рядом строится новый жилой район, расположены магазины, школа, стадион и другие учреждения. Сейчас территория пустует, раньше здесь находились кирпичный завод и звеносборка.

«Укулан» с эвенкийского языка переводится как «незамерзающий», как и само название города Томмот с якутского.