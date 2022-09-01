Тепловизор Sinet Spark вовремя обнаружил пожар на свалке Якутска

Сегодня наш тепловизор на свалке обнаружил возгорание, сообщает тгк Sinet Spark. Но благодаря системе мониторинга с передачей данных удалось быстро локализовать его, и в Якутске сохранился свежий воздух!

В 9:18 на городской свалке по Вилюйскому тракту было зарегистрировано повышение температуры. Очаг имел небольшой размер с температурой, превышающей 200 градусов. По IP-камере мы установили, что причиной повышения температуры стал огонь с открытым пламенем.



В 9:20 информация была передана управляющим на свалке, в 9:26 рабочие уже приступили к тушению. В 9:30 огонь полностью ликвидировали.

Постоянные возгорания на свалке Якутска превратились в серьезную проблему, которая ухудшает качество жизни горожан. Выделяемые при горении массивные объемы дыма содержат целый ряд токсичных веществ, негативно влияющих на здоровье.

Поэтому в рамках проекта «Возгорания на свалке» Sinet Spark в 2021 году установил 30-метровую вышку, снабженную системой кругового видео-тепловизионного наблюдения для мониторинга. Сейчас совместно с Республиканским центром инфокоммуникационных технологий ведется опытная эксплуатация, во время которой информация в виде видеопотоков передается в «Единую систему экстренного вызова 112» для оперативного оповещения соответствующих служб о пожарах на раннем этапе.