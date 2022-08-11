Татьяна Тымырова: Новый закон угрожает закрыть общепит Якутска

Татьяна Тымырова



Предложенный мэром Якутска Евгением Григорьевым закон вынудит к закрытию множества заведений общепита. Это вызовет всплеск безработицы, сокращение налоговых поступлений и снижение качества жизни горожан, считает председатель национальной ассоциации рестораторов, отельеров и туризма РС (Я) «Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)» Татьяна Тымырова.

Законопроект ограничивает реализацию алкоголя в многоквартирных домах и поблизости социальных объектов, а также запрещает продавать в помещениях, чья площадь меньше 100 кв. м. При принятии закона под угрозой закрытия окажутся: SmallTalk, «Моне», Cafe Racer, «Дома», Kimchi, «Вафли кофе», «Бекетов», Aberdeen, Friday, «Лепим-варим», Asai и другие — около 1/4 всех ресторанов, кафе и баров Якутска. 30-40% выручки заведений приносит барная карта.

«Мы против алкоточек и «наливаек», которые притворяются кафе. Однако новый закон «убьет» всех, включая честных предпринимателей, оставив выжженное поле. Закроются заведения с концепцией, высоким уровнем кухни и сервиса, которые имеют все лицензии, платят налоги в бюджет. Если принять закон, в городе увеличится социальная напряженность, вырастет безработица, пострадает туризм», — говорит председатель Ассоциации гостеприимства республики Татьяна Тымырова.

Согласно 247 ФЗ, законопроект должен быть обоснован, проверен на риски, однако этого не было сделано. Нет обоснования, почему предлагаются именно 100 квадратных метров, нет ясности, что входит в эту зону, включены ли в эту площадь гардероб, туалет, барная зона. Нет понимания, как будут измеряться площадь и расстояние. Это коррупциогенный фактор.

Предприниматели считают, что требуемая площадь минимум в 100 кв. м избыточна. Оптимальным требованием было бы принятие ограничений в 40-50 кв. м.

«В этом случае закроются алкоточки и лжекафе, но это бы не коснулось законопослушных предпринимателей», — отметила Татьяна Тымырова.

Она подчеркнула, что борьба с алкоголизацией не должна замыкаться в бездумном увеличении требований по площади общепита и расстоянию от соцобъектов. Это должна быть комплексная работа с жителями, создание условий, чтобы молодежь не спивалась.

Ассоциация гостеприимства Якутии вносит предложения по борьбе с лжекафе и алкоточками с 2015 года, но они по сей день не нашли отклика у депутатов и органов власти.