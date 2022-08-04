Свершилось! Певица Green Apelsin едет в первый концертный тур

Об этом певица сообщила в соцсети:

Мам, я маленький рокстар🫣

Это свершилось! Мы едем в первый концертный тур!🌏

Если честно, я ужасно боюсь, волнуюсь уже тут заранее. Все по классике) Но как же круто, что вас так много✨ Столько прекрасных людей из разных уголков страны ждут меня, мя. Это пока что не до конца осознается, но впечатляет🫠 Спасибо вам💕

Ищите свои города и приходите петь со мной!

Билеты: greenapelsin.com

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P.S. Дорогие, не расстраивайтесь, если вашего города нет в списке, возможно когда-нибудь мы его обязательно посетим, а пока выбирайте ближайший из списка город и приезжайте на концерт, заодно откроете для себя новые интересные и красивые места нашей страны…

P.P.S Сибирь и Дальний Восток, я про вас помню и очень хочу к вам, работаем над этим вопросом!