Культура
Свершилось! Певица Green Apelsin едет в первый концертный тур
Об этом певица сообщила в соцсети:
Мам, я маленький рокстар🫣
Это свершилось! Мы едем в первый концертный тур!🌏
Если честно, я ужасно боюсь, волнуюсь уже тут заранее. Все по классике) Но как же круто, что вас так много✨ Столько прекрасных людей из разных уголков страны ждут меня, мя. Это пока что не до конца осознается, но впечатляет🫠 Спасибо вам💕
Ищите свои города и приходите петь со мной!
Билеты: greenapelsin.com
Вступайте во встречи и следите за обновлениями!
P.S. Дорогие, не расстраивайтесь, если вашего города нет в списке, возможно когда-нибудь мы его обязательно посетим, а пока выбирайте ближайший из списка город и приезжайте на концерт, заодно откроете для себя новые интересные и красивые места нашей страны…
P.P.S Сибирь и Дальний Восток, я про вас помню и очень хочу к вам, работаем над этим вопросом!
+7 (999) 174-67-82
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