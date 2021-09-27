Суд присяжных сурово отнесся к хладнокровному убийству на охоте

Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом присяжных достаточными для вынесения обвинительного вердикта двум жителям Среднеколымского района республики. Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, один из мужчин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ — незаконные приобретение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов.

Следствием и судом установлено, что 30 ноября 2020 года в помещении хижины в ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами и их родственником произошла ссора, после которой мужчины договорились совершить убийство родственника.

Когда мужчина вернулся после проверки сетей, один из обвиняемых вышел из хижины и произвел два прицельных выстрела из своего карабина СКС в грудную клетку и руку потерпевшего, отчего он упал на землю. После этого второй обвиняемый зарядил карабин патроном и, подойдя к нему, убедился, что он подает признаки жизни, после чего выстрелил ему в голову. От полученных огнестрельных пулевых ранений мужчина скончался на месте.

После совершения преступления обвиняемые тщательно сокрыли следы, уничтожили личные вещи потерпевшего, оказывали содействие в поисках мужчины, тело которого они бросили в реку. Несмотря на это, следствием собрано достаточное количество доказательств их виновности, которые легли в основу обвинительного заключения.

На основании вердикта присяжных заседателей суд назначил одному из подсудимых наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, другому – 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.