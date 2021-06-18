Суд по делу Карамзина и Самсоновой: последние новости

Сегодня, 18 июня, в Якутском городском суде с 10 час. состоялось очередное судебное заседание по делу руководителей фирмы «Утум-Инвест» — Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой. Дело рассматривается повторно и передано судье Лене Егоровой.

Сегодня продолжился допрос потерпевшей стороны – Айна Неустроева, руководитель строительной фирмы «СтройАкадемия», ответила на вопросы Ольги Мамаевой, защитника подсудимой Татьяны Самсоновой. Затем прокурор огласил показания потерпевшей из материалов дела.

После перерыва судья изучила ходатайство Василия Гоголева о заключении соглашении со следствием и о признании своей вины, а так же постановление прокурора об удовлетворении этого ходатайства. Это соглашение со следствием было заключено в 2020 году, благодаря чему срок наказания Гоголеву сократили до 4,5 лет.

Так же суд рассмотрел материалы о мере пресечения Карамзина и Самсоновой, которые сейчас находятся под подпиской о невыезде. Следующее заседание состоится 8 июля.

Напомним, что по версии следствия, действия руководства «Утум-Инвест» причинили ООО «Строй-Академии» ущерб в 165 млн руб. Между «Утум-Инвест» и «СтройАкадемией» возник имущественный спор из-за участка на Вилюйском тракте. Как считает следствие, бывший заммэра Якутска Василий Гоголев при подстрекательстве Карамзина и Самсоновой вымогал у «СтройАкадемии» «отступные» в виде доли в построенной жилплощади в обмен на разрешение на увеличение этажности объекта «СтройАкадемии».

Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова обвиняются в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ), а так же Георгий Карамзин дополнительно обвиняется по ст.4 ст. 33 – подстрекательство.

Дело их соучастника Василия Гоголева, бывшего заместителя главы ГО «город Якутск», было выделено в отдельное производство (он заключил с прокуратурой республики досудебное соглашение), и было рассмотрено раньше. Василий Гоголев признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и был приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В феврале 2021 года решением Якутского городского суда Василий Гоголев был освобожден условно досрочно.

Напомним, на первом рассмотрении дела утумовцев в декабре 2020 г. судья Георгий Николаев вернул дело прокурору по причине обнаруженных нарушений в обвинительном заключении.

Данное решение судьи сразу было обжаловано прокуратурой, и 11 февраля 2021 г. Верховный суд РС(Я) вернул уголовное дело Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой на повторное рассмотрение в Якутский городской суд.