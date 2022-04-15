15.04.2022
09:08
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Экология

Страсти вокруг лесозаготовки в Алданском районе. Видео

14 апреля на площадке Общественной палаты Якутии состоялся круглый стол на тему «Проблемы и перспективы лесозаготовки в Республике Саха (Якутия)».

В мероприятии приняли участие и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Евгений ПЕРФИЛЬЕВ и заместитель министра Андрей КОНОПЛЕВ. В зале собрались специалисты Минэкологии и Минпромышленности Якутии, экологи, общественники и представители СМИ. Также с докладами выступили председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин АФАНАСЬЕВ и министр промышленности и геологии РС(Я) Максим ТЕРЕЩЕНКО.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать. Смотрите репортаж популярного блогера Николая БАРАМЫГИНА.

Фото: Владислава КОРОТОВА.
Источник: Канал Николая БАРАМЫГИНА.
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