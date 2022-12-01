Стартовали соревнования по фигурному катанию «Серебряные коньки»

В первенстве Якутска по фигурному катанию выступят 67 юных спортсменов.

Сегодня в Якутске стартовало первенство столицы по фигурному катанию «Серебряные коньки». Мероприятие проводится в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии».

67 юных якутян в возрасте от 5 до 10 лет попробуют свои силы на ледовой арене спорткомплекса «Эллэй Боотур». Соревнования продлятся до 4 декабря.

«В последние годы в республике получили популярность зимние виды спорта – фигурное катание, шорт-трек, хоккей. Мы последовательно вводим в строй необходимую инфраструктуру для развития этих видов спорта. Появление новых спортивных ледовых спорткомплексов позволяет приобщать все больше якутян к здоровому образу жизни и давать старт новым спортивным талантам», – отмечал ранее Айсен Николаев.

По информации президента Федерации фигурного катания на коньках Республики Саха (Якутия) Елены Татариновой, сегодня в регионе – городах Якутск, Мирный, Удачный этим красивым видом спорта в секциях занимаются около 200 спортсменов. «Пока самым большим достижением якутских фигуристов является победа на первенстве Дальнего Востока. Эту победу республике в 2020 году принесла Анжела Калачева из города Якутска», — сказала она.

Елена Татаринова также сообщила, что со следующего года секция фигурного катания откроется и в п. Чульман Нерюнгринского района, где в начале этого месяца введён в работу современный спортивный ледовый комплекс.

Напомним, что в начале ноября новые спортивные комплексы с ледовой ареной появились в Алданском и Нерюнгринском районах. До конца текущего года будет введён еще один физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком в пригороде столицы Якутии – посёлке Марха.