09.05.2022
14:27
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Происшествия

Спасатели в составе оперативной группы убыли в Чурапчинский район

Сегодня спасатели ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» в составе оперативной группы ГУ МЧС России по РС(Я) под руководством первого заместителя начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)», заслуженного спасателя Республики Саха (Якутия) Василия Тарского убыли в Чурапчинский район.

«Основная цель работы оперативной группы – координация сил и средств,  выполнение первоочередных противопаводковых мероприятий, обеспечение безопасного прохождения весеннего паводка на территории Чурапчинского и Таттинского районов», — отметил Василий Тарский

Накануне еще одна оперативная группа ГУ МЧС России по РС(Я) со спасателями Службы спасения РС(Я) выехала в Алданский район. В целях контроля за мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики продолжают работать оперативные группы регионального управления МЧС России в Ленском, Олекминском, Амгинском, Алданском районах.

В полной готовности находится личный состав поисково-спасательных отрядов Службы спасения РС(Я) в Ленском, Алданском, Верхоянском, Нерюнгринском, Вилюйском, Нюрбинском, Чурапчинском, Таттинском, Сунтарском, Среднеколымском районах и в г. Якутске.

Гидрологическая обстановка на территории Якутии развивается в соответствии с прогнозом, критических уровней воды не зарегистрировано.

Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

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