Сохраним советские остановки как памятники ушедшей эпохи

Осенью 2021 года инициативная группа решила восстановить советские остановки ушедшей эпохи. И это вызвало теплый отклик у жителей Якутска.

Началось с того, что в Якутске собирались сносить две советские остановки. В Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) “LETO” обратились жители, которые хотели сохранить и показать историческую ценность объектов.

Главный архитектор Якутии-руководитель Управления архитектуры и градостроительства при главе РС(Я) Ирина Алексеева:

— Остановки стали частью фестиваля современной культуры “LETO YAKUTIA”, проводимого Управлением архитектуры и градостроительства при главе РС (Я) совместно с Центром компетенций (НО “Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)”) в целях реализации программы “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Жилье и городская среда”.

Первые два года основным направлением фестиваля было продвижение современного искусства. Было разработано и реализовано около 30 арт-объектов в 17 населенных пунктах Якутии.

Арт-объекты создавались силами местных молодых художников, архитекторов и скульпторов. Концепт объектов основывался на культурных кодах территорий. Основными целями фестиваля является пробуждение интереса к народному творчеству и поддержка творческой молодежи.

Арт-директор Центра компетенций, куратор фестиваля, идейный вдохновитель фотопроекта Кыдана Игнатьева:

— В этом году мы добавили еще одно актуальное направление — это исследование и восстановление исторических объектов. Летом по программе фестиваля провели образовательные онлайн-лекции от ведущих российских экспертов. Выступали такие лекторы, как Павел Логинов, архитектор и один из участников проекта восстановления памятника архитектуры конструктивизма Белой башни в Екатеринбурге, делилась опытом куратор фестиваля восстановления исторической среды “Том Сойер Фест” Татьяна Дмитриева и другие. В наших планах также восстановление всеми известной советской вывески ателье “Люкс” в Якутске. В данное время мы ведем переговоры с собственником здания и планируем восстановить вывеску через фонд сохранения исторического наследия “Внимание”, основанного блогером и урбанистом Ильей Варламовым.

Работы по восстановлению советских остановок начались в августе. Подрядчики провели строительно-монтажные работы, далее арт-волонтеры занялись покраской барельефа. Завершением истории стал фотопроект о советском времени.

Семен Сергеев, главный архитектор г. Якутск:

— Постсоветское достояние архитектуры не оценивается достаточным образом. По законодательству внимание уделяется лишь на сохранение культурного наследия XIX, начала XX веков. Такие малые формы советской эпохи, имеющие барельеф, как эти остановки — большая редкость сегодня. Поэтому сохранение и восстановление в первозданном виде очень важно. Продолжая направление, можно заняться мозаичными изображениям внутри зданий. Они часто встречаются по городу. Проект замечательный. Это направление работы фестиваля современной культуры очень правильно.

Передаем благодарность инициаторам — Евгению Урааҥхай, Алине Кузьминой, арт-волонтерам студентам пятого курса АГИКиИ Жанне Барковой, Екатерине Мишиной, Анастасии Васильевой, Леониду Баишеву, ученице 10 класса ЯГНГ, дизайнеру, резиденту ИТ Парка Августине Семеновой, активным горожанам Елене Аммосовой, Татьяне Нановой и Татьяне Федоровой.

Кандидат исторических наук, доцент исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Айтал Яковлев:

— Однозначно важно сохранять объекты с исторической ценностью. Историческая память — это социальный генотип, который объединяет людей, группы, сообщество и общество в целом. Одним из проявлений исторической памяти являются объекты исторического, культурного наследия. Именно они отвечают на самый главный вопрос человека — кто он есть, какое место он занимает в пространстве и времени. Если мы не сохраняем память о себе, то считайте, что нет общества, нет человека… Радует, что инициаторы движения молодые люди. Мы всегда говорим о существовании проблемы отцов и детей, когда старшее поколение не понимает молодое, молодое не понимает старшее. Но мы видим, что современная молодежь воспринимает советское время объективно, не только стереотипно “В то время все было плохо…”, организовав такую красивую акцию. Этот факт еще раз свидетельствует о наличии каналов, коммуникаций, которые помогают поддерживать связь между поколениями.

Будет ли проект продолжаться? Безусловно. Команда кинокомпании “Тарагай Синема” решила в 2022 году после съемок фильма восстановить еще одну советскую остановку “Пионерская”, как дар Якутску.

Мы благодарим коллегу Илью Николаева, архитектора Марину Рожину и ее дочь Наташу за участие в фотопроекте.

Настроение советского уклада жизни уловил фотограф Никита Федоров.