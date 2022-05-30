Служба спасения Якутии: заблаговременно регистрируйте туристические группы

Служба спасения Республики Саха (Якутия) напоминает туристам и туристским группам, планирующим прохождение маршрута на территории Якутии, о необходимости заблаговременной регистрации маршрута и состава группы в ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)». Информировать спасателей необходимо не позднее, чем за десять рабочих дней до начала маршрута.

За указанные 10 дней Службой спасения РС(Я) даются рекомендации по оптимальному и безаварийному прохождению маршрута, рассчитываются запасные варианты прохождения заявленного маршрута экспедиции, принимается решение о целесообразности совершения маршрута.

Процедура регистрации максимально упрощена для удобства граждан. В Якутии проинформировать спасателей о своем маршруте путешественники могут в Службе спасения Республики Саха (Якутия), направив на адрес электронной почты: kcc-caxa@yandex.ru или воспользовавшись специальной формой «Регистрация туристских групп» на официальном сайте Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) 14.mchs.gov.ru

Сведения о планируемом походе также можно подать почтовым отправлением или лично, обратившись в ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)». При этом обязательно необходимо указать адрес, контактный телефон, название турфирмы, фамилию, имя, отчество руководителя туристской группы (гида-проводника), список участников мероприятия, информацию о маршруте, сроки начала и окончания мероприятия, а также маршрут с указанием начального, конечного и промежуточных пунктов.

При получении сигнала бедствия спасатели организуют поисково-спасательные работы. В случае, если какое-либо происшествие произойдет с туристом или группой, не зарегистрировавшими свой маршрут, будет потеряно время на то, чтобы выяснить, куда именно отправились туристы. Потратьте немного личного времени, чтобы обезопасить себя и сохранить спокойствие ваших близких!

Служба спасения Республики Саха (Якутия) настоятельно рекомендует туристам серьезно подходить к подготовке прохождения маршрута, заранее продумать экипировку, учитывать физические возможности участников группы, техническую составляющую, в установленные законом сроки отправлять сообщение-заявку определенной формы в ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС(Я)».

Контактная информация для регистрации туристических групп в Республике Саха (Якутия): адрес электронной почты: kcc-caxa@yandex.ru

г. Якутск, ул. Дзержинского, 12/1, телефон: (4112) 34-13-34, отдел профилактики ЧС и безопасности туристской деятельности ГБУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)»;

г. Нерюнгри, Нерюнгринский поисково-спасательный отряд, телефон: 8 (41147) 4-18-91;

г.Томмот, Алданский поисково-спасательный отряд, телефон: 8 (41145) 4-41-01;

с. Верхневилюйск, Вилюйский поисково-спасательный отряд, телефон: 8 (41133) 4-15-01;

г. Нюрба, Нюрбинский поисково-спасательный отряд, телефон: 8 (41134) 2-20-26;

г. Ленск, Ленский поисково-спасательный отряд, телефон: 8 (4113) 72-51-11;

г. Среднеколымск, Колымский поисково-спасательный отряд: 8 (41156) 4-18-37.

с. Чурапча: 8962-736-25-36;

с. Ытык-Кюель: 8984-112-51-50;

с. Сунтар 8914-256-37-67;

п. Батагай: 8914-301-87-25.

Пресс-служба