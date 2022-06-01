Лучший следователь по особым важным делам — Следком Якутии

Валерий Белянин

В соответствии с решением конкурсной комиссии первого этапа конкурса на звание «Лучший сотрудник следственного управления» и «Лучший следственный отдел» по итогам работы за 2021 год первое место с присвоением звания «Лучший следователь отдела по расследованию особо важных дел» присуждено следователю по особо важным делам первого отдела майору юстиции Валерию Белянину, который удерживает лидерство в данной номинации на протяжении четырех лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я). Обладателем второго места стал следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел майор юстиции Руслан Магамедов. Третье место заняла старший следователь первого следственного отдела капитан юстиции Татьяна Кузьмина.

Лучшим руководителем межрайонных следственных отделов и следственных отделов следственного управления стал руководитель Верхоянского МСО Денис Колесник. Необходимо отметить, что это не единственная победа следственного отдела. Коллектив Верхоянского МСО по итогам конкурса признан лучшим следственным отделом следственного управления, заняв первое место.

Вторая позиция занята коллективом Центрального МСО под руководством Константина Шкулепо, третье место в указанной номинации завоевал коллектив Нюрбинского межрайонного следственного отдела, который в тот период возглавлял Владимир Литвинов.

Конкурс также предполагал выявление лучшего следователя межрайонных следственных отделов и следственных отделов СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Победителем в данной номинации признана старший следователь СО по городу Якутску лейтенант юстиции Уйгулаана Аммосова, второе место завоевал старший следователь следственного отдела по Алданскому району Александр Корсаков. Почетное третье место занял старший следователь Заречного МСО майор юстиции Андрей Брызгалов.

Конкурс не обошел вниманием и сотрудников отделов аппарата следственного управления. В номинации «Лучший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Республике Саха (Якутия)» стала полковник юстиции Мария Шадрина.