Сегодня день рождения руководителя, лидера диаспоры, продюсера, борца, мелодиста, литературоведа и хореографа

Сегодня, 12 декабря исполнилось 60 лет Михаилу Михайловичу ДОНСКОМУ, директору Ресурсного проектного центра министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Куэрэгэй Александра АРГУНОВА, лидер якутской диаспоры в Исландии, общественный деятель.

Сегодня отмечает свой день рождения Людмила ЗОРИНА, продюсер телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии».

12 декабря исполнилось 40 лет Александру Степановичу КОНТОЕВУ, белорусскому и российскому борцу вольного стиля, бронзовому призёру чемпионата мира (2001) и чемпионатов Европы (2002, 2005, 2013), чемпиону России (2002), Почетному гражданину Горного улуса.

В этот же день исполнилось 84 года Аркадию Михайловичу АЛЕКСЕЕВУ, известному мелодисту, народному артисту Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Дора Егоровна ВАСИЛЬЕВА, литературовед, критик, доктор филологических наук.

12 декабря исполнилось 55 лет Василию Петровичу ПЕТРОВУ, хореографу, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия).