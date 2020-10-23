Сегодня день рождения руководителей

Сегодня, 23 октября исполнилось 40 лет Сергею Сергеевичу ИВАНОВУ, президенту АК АЛРОСА. В этот же день исполнилось 62 года Михаилу Петровичу ЛЕБЕДЕВУ, председателю Президиума Якутского научного центра СО РАН (ЯНЦ СО РАН). Сегодня исполнилось 56 лет Станиславу Яновичу ЦЮХЦИНСКОМУ, главе администрации Абыйского улуса.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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