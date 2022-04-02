Сборная Якутии отправилась на чемпионат РФ по северному многоборью

Сборная Республики Саха (Якутия) отправилась на чемпионат России по северному многоборью, сообщает #спортякутии. Чемпионат страны в этом году примет г.Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа с 3 по 9 апреля. Пожелаем успешных стартов и новых рекордов!

Фото: @Спорт Якутии Источник: @Спорт Якутии

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