02.04.2022
16:14
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Спорт
Сборная Якутии отправилась на чемпионат РФ по северному многоборью
Сборная Республики Саха (Якутия) отправилась на чемпионат России по северному многоборью, сообщает #спортякутии.
Чемпионат страны в этом году примет г.Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа с 3 по 9 апреля. Пожелаем успешных стартов и новых рекордов!
Фото: @Спорт Якутии
Источник: @Спорт Якутии
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