Савва Алексеев остается в СИЗО и судится со следствием

Верховный суд на прошлой неделе рассмотрел три жалобы Саввы Алексеева на действия и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство, обвиняя их в нарушении УПК РФ.

15 ноября ему было отказано в удовлетворении двух его апелляции. Что было решено по третьей жалобе Алексеева 17 ноября на сайте Верховного суда РС(Я) не сообщается.

Как видим, подследственный Савва Алексеев, используя свой большой опыт и обширное знание законодательства, обжалует во всех инстанциях все действия следствия, в которых он находит нарушение закона. Ведь под следствием оказался очень юридически подкованный подозреваемый…

До этого Савва Алексеев обжаловал в Якутском горсуде предъявленное ему обвинение по уголовному делу, указав, что «обвинение ему было предъявлено 13 июля 2022 года в каб. № 1 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Саха (Якутия) с участием адвоката по назначению Данилова И.В., после чего он был немедленно допрошен в качестве обвиняемого. В нарушение ч.8 ст. 172 УПК РФ копия постановления следователем не была вручена. Ссылается на заявление следователю от 5 июля 2022 года в отношении адвокатов по соглашению в соответствии со ст. 50 УПК РФ. Полагает, что в силу непредъявления ему обвинения в течение 10 суток с момента задержания 28 июня 2022 года в соответствии со ст. 100 УПК РФ он должен быть немедленно выпущен. Указывает, что уведомление о предъявлении обвинения от 6 июля 2022 года он получил 7 июля 2022 года. Указывает, что он содержался под стражей незаконно, так как находился в качестве подозреваемого 15 суток с 28 июня по 13 июля 2022 года, более 10 суток. Считает, что предметом рассмотрения его жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ является порядок предъявления обвинения, предусмотренный ст. 172 УПК РФ, который был не соблюден и грубо нарушен путем незаконного ограничения следователем С. его права на защиту, предусмотренного ст. 50 УПК РФ».

Это было только начало тяжбы Саввы Алексеева со следствием и судами. Помимо жалоб в Верховный суд Якутии, Савва Усементаевич обжалует действия следствия и решения нижестоящих судов также и в Девятом кассационном суд во Владивостоке.

Вчера, 21 ноября, Якутский горсуд удовлетворил ходатайства следователя о продлении пребывания в следственном изоляторе Саввы Алексеева и Буянто Дондупова, директора Крытого рынка. Третий задержанный по этому делу Дагдай Хахай Хаан Тообо Уола (Лева Игнатьев) решением суда вчера был освобожден от заключения в СИЗО.

Напомним, что в июне в Якутске были арестованы представитель Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Савва Алексеев и директор Крытого рынка города Якутска Буянто Дондупов. Чуть позже по этому делу задержали третьего соучастника Дагдай Хахай Хаан Тообо Уола (Лева Игнатьев).

Они подозреваются в вымогательстве трех миллионов рублей у предпринимателя и владельца торговой сети Best Мирзахида Кудайназарова, которое якобы имело место в 2021 году в составе преступной группы, в которую входило еще несколько человек, в том числе и граждане Узбекистана.

Напомним, что предполагаемый главарь банды, бывший сотрудник УФСБ по Якутии Савва Алексеев ранее уже был обвинен в покушении на преступление и мошенничество, но в августе 2021 года Московский горсуд отменил приговор Солнцевского районного суда, который, как посчитала судебная коллегия, был составлен с нарушениями УПК и направил дело на новое рассмотрение, однако в картотеке суда данные об этом деле отсутствуют. Как сообщали СМИ, тогда Алексеев требовал у руководства «Дорисс» передавать многомиллионные суммы за выполненные работы по строительству дорог в Якутске. Вымогатель представлялся бывшим помощником главы города и, по версии следствия, угрожал неприятностями при сдаче и приемке работ.

Буянто Дондупов тоже известная личность в определенных кругах. Он уже проходил по делу о неосновательном обогащении, но через какое-то время истец добровольно отказался от претензий к нему и прекратил производство по делу. Дондупов является директором Крытого рынка в Якутске, часть которого пытался в свое время приобрести Савва Алексеев через свою мать за 100 млн.рублей, но сделка была признана недействительной и имущество осталось у вдовы племянника бывшего заммэра Валерия ДОРЖИЕВА, отмечает arcticpost.ru.

Осужденная блогер Сусанна Рожина является инициатором и основным свидетелем обвинения по делу Саввы Алексеева, утверждает источник «Якутска вечернего».