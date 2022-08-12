Сахалинские зарисовки Капиталины Алексеевой: японский след, советский сервис и уникальная природа

Чистота — плюнуть некуда

В феврале с началом спецоперации мы с тревогой выбирались из Кавказа. Тогда решили, что надо осваивать восточные рубежи нашей Родины. Выбор пал на Сахалин. Сыграла привлекательная логистика, цены на перелет весьма приемлемы особенно для пенсионеров, также нам удалось найти путевку в санатории близ Южно-Сахалинска (это в самый высокий сезон). Сказано — сделано. И мы на острове Сахалин.

История самого острова очень интересная. Надо бы изучить более детально, там есть чему удивляться и что изучить. Исторически он принадлежал то Российской империи в качестве каторжного края, то после русско-японской войны часть острова стала собственностью Японии. Японцы там хозяйничали с 1905 по 1945 годы, до конца Второй мировой войны, т.е. до победы над милитаристской Японией. Кстати, многие якутяне участвовали именно в этой части войны. Наши скромные знания по истории дают нам некоторые сведения о том, что на этот далекий остров завозили исключительно отпетых преступников, на каторжный труд. Власти отбирали самых здоровых, крепких, выносливых, крупных мужчин — преступников, чтобы они, закованные в железные кандалы на руках и ногах, могли выдержать неимоверно долгую и тяжелую дорогу на Дальний Восток, потом — каторжный труд в суровых условиях острова. Наши познания в части литературы открывают некоторые страницы из жизни Антона Павловича Чехова, который побывал на этом острове, чтобы ознакомиться с бытом и условиями содержания каторжан. Так и было, о чем свидетельствуют экспонаты местного Музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Личные вещи писателя, его переписка, предметы быта того времени — все это в натуральном виде, т.е. настоящие экспонаты, представляют несомненный интерес. Очень «наследила» здесь Япония. 40 лет — шутка ли! Они обосновались капитально, думая навечно, построили железную дорогу, капитальные дороги, добротные дома, заводы, фабрики, развивали сельское хозяйство, лесопереработку, промышленность… Завезли сюда 40 тысяч корейцев (вынужденное переселение) в качестве рабов, которые и вкалывали на всех этих предприятиях и развивали остров Сахалин. Короче, когда в 1945 году японцы покидали Сахалин, они оставили 735 работающих предприятий, из них 400 заводов и фабрик. Своих рабов они также бросили на произвол судьбы, поэтому корейцев много на Сахалине. Позднее, когда Корея решила вернуть сахалинских корейцев на Родину, прожившие всю жизнь в СССР корейцы не смогли интегрироваться в жизнь своей исконной Родины, многие вернулись и по сей день продолжают возвращаться на Сахалин, несмотря на то, что там им предоставлены все права: хорошее пенсионное обеспечение, жилье, социальная поддержка.

На Сахалине нам многое понравилось. Особенно климат, муссонный, влажный с умеренной температурой и свежайшим воздухом. Но зима, по словам жителей, снежная, ветреная и довольно суровая. В связи с таким климатом, растительность просто бесподобна, богатая, разнообразная, зеленая, в буйном цветении. У нас такого нет.

Теперь про санаторий. Меня многие просили писать именно об этом, потому что хотели бы или планируют туда ехать. Санаторий «Синегорские минеральные воды» находится в 40 минутах езды на такси от аэропорта Южно-Сахалинска. Территория обустроена просто изумительно.

Само здание санатория очень солидное, сделано все из богатого строительного материала, природных камней. Зимний сад с экзотическими растениями,

красивые цветы, клумбы, чувствуется грамотная скрупулезная систематическая работа ландшафтного дизайнера. Санаторий сдан в работу в 1981 году. Наверняка коммунисты построили это божественное место для отдыха и лечения партийной верхушки и советской номенклатуры, потому что такую красоту для простого народа они вряд ли бы сделали. Потом перестройка, демократия, Ельцин на танке, путч, все отобрали и поделили, как тогда. Поэтому санаторий достался органам социальной защиты. Это — мои домыслы. Лечат углекисло-мышьяковистой минеральной водой и водорослевыми грязями, которые весьма эффективны особенно для лечения опорно-двигательного аппарата. В наш заезд там отдыхали и лечились по социальным путевкам, все бесплатно: очень больные бабушки и дедушки, постинсультники, некоторые с деменцией, многие с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, в общем, очень сложный контингент. Про питание, если скажу, что скромное, то ничего не скажу. Мне было тяжело выживать с таким набором блюд. Мне ничего не назначили из процедур, мечтала ходить по терренкуру на свежем воздухе, но на почти всегда голодный желудок на прогулку сил не было.

Сервис в санатории напоминает времена Советского Союза: администратор [i]с каменным лицом, как будто делает тебе большое одолжение, лечащий врач очень преклонного возраста, которая мне сходу ляпнула: «Зачем Вы приехали, вам ничего нельзя», грубость официантов в столовой… И это — не полный перечень, к чему можно было придраться. Короче, все прекрасно, кроме «начинки». Хотя можно было «сделать конфетку» при такой уникальной природе и красоте. Позднее мы заметили, что как во всякой российской глубинке страдает инфраструктура, сервис, сфера обслуживания, которая может испортить любую красоту, как говорится, пресловутая ложка дегтя, она, похоже, везде. Если власти хотят развивать туризм, им предстоит очень много работать. Нужны рестораны с вышколенным обслуживанием, гостиницы, санатории с обученным профессиональным кадровым потенциалом, много-много нужно еще сделать, чтобы край стал привлекательным для туристов со всей страны. Короче, красота, природа, воздух, история в наличии, нужна хорошая «начинка». Перспективы Сахалина в этом плане весьма оптимистичны, только нужно инвестировать в этот край финансовый потенциал.

Но чистота везде. Так чисто, что плюнуть некуда. Именно так. У меня было сильное отхождение мокроты вследствие влажного морского климата, то я в полной мере ощутила именно это состояние, что здесь даже не плюнешь, где попало. Нигде не найдете ни окурка, ни мусора. Кларка приятно удивило наличие уличных туалетов, причем везде: около музеев, на улицах и площадях, на туристических объектах, типа наших Ленских столбов. У нас на Столбах есть туалеты? По нашим наблюдениям общественные туалеты все чистые и даже везде есть туалетная бумага. (фото 4).

А меня поразили памятники. Они все чистые, как будто их каждый день моют с порошком.

Мы все время сравнивали Якутск с этим городом. К сожалению, все было не в нашу пользу. Особенно по части чистоты. Например, в этом юбилейном году почему власти города не могли ремонт дорог сделать в другое время, желательно раньше, чтобы гостей встретить в чистоте и уюте? Ведь столько гостей пригласили. Они, власти, разве не знали, что будет юбилей, большое событие, они не могли спланировать так, чтобы юбилей встретить в чисто прибранном городе? А в каком состоянии памятники в городе: нахарканные, намусоренные, грязные, пыльные… Кто-нибудь, интересно, отвечает за состояние памятников? Вот уж воистину, все познается в сравнении. Все юбилейные торжества проходили на площади Орджоникидзе, около памятника Ойунскому. Неужели нельзя было как-то прибраться хотя бы там, торжества там проходили, как я поняла. Площадь как будто заброшена, плитки отколупаны, нормально не пройти, памятник весь в пыли, цветы у ног великого Ойунского лежат, давно увядшие, стыд и срам…

Очень интересные музеи.

Краеведческий представляет особый интерес, ибо этот музей был построен во времена Карафуто именно как здание музея, стекла для витрин и то были привезены из Германии, представляете? Они сохранились до сих пор. Украшением и гордостью города является помпезно-торжественный музей Победы на площади Победы.

Нам удалось осмотреть лишь отдел музея, посвященный победе над Японией. Здесь следует упомянуть, судьба корейцев, завезенных японцами в качестве рабов, сложилась трагично. Японцы бросили их на острове, когда уходили в 1945 году, советское правительство их не признавало, потому что они были собственностью Японии, вот и мытарились, бедолаги, много лет без паспортов, без хозяина и без родины. Но это уже другой рассказ.

Нам удалось съездить в город Корсаков, что на юге острова. Во времена Советского Союза там стоял Краснознаменный Тихоокеанский флот 1-го класса, крупная база военно-морской авиации, военные авиапорты, морской пирс, куда причаливали до 100 военных кораблей (сейчас ни одного корабля нет), военная мощь и сила нашей страны была концентрирована на этом маленьком куске на краю Земли. Новые власти все это побросали, распустили, корабли, наверно, пустили на металлолом, военные аэропорты заросли бурьяном, высококвалифицированные русские офицеры стали никому не нужны и были брошены на произвол судьбы без всякого выходного пособия, в общем, новые власти решили жить в мире без войн… К чему это все нас привело сегодня, мы все — свидетели. Просто жалко до слез. Знаменитый завод по разжижению природного газа, по мощности — второй после Катара, находится в Корсакове.

Ротари клуб Корсакова встретил нас как дорогих гостей. Клуб небольшой, но славится добрыми делами и купается в городе в почете и уважении, висел на Доске Почета города как лучший благотворитель, сделал много добрых инициатив и реальных дел. С членами замечательного клуба на берегу моря мы поели знатную уху из свежайшей горбуши, всякого рода морские деликатесы, но самое главное, встретили родных по духу людей.

Теплое общение, дружный смех, обмен новыми идеями вместе с горячим чаем с напитком под названием «Клоповка» — все это незабываемо и памятно. Мы запомним надолго этот прекрасный день в Корсакове. Такие моменты ничем не заменить. Это — миг счастья, который нам подарил Сахалин. Здесь я нашла нового друга. Мой новый друг — Теслюк Владимир Борисович,

«морской волк», служил в океаническом рыболовстве, прошел в течение 25 лет все моря и океаны, как он сказал сам, два раза обошел земной шар. Большой, крепкий, добрый и великодушный человек, прекрасный семьянин, обожает жену Светлану, детей и внучку.

Он встречал нас в своем доме с пиццей собственного приготовления, с огромным удовольствием и даже с гордостью показывал нам свой сад-огород, за которым он любовно ухаживает, также помогает Светлане с ее бизнесом. Наша встреча с клубом продолжилась в домашней обстановке в такой доброй гостеприимной семье. Долго мы не могли расстаться с нашими друзьями, фотографировались на память, целовались-обнимались… Пригласили их к себе в гости будущим летом на ысыах. Очень надеемся, что примут наше приглашение и приедут.

Население острова небольшое, менее полумиллиона человек всего. Люди продолжают уезжать из острова «на материк», поэтому население убывает. Много «гастарбайтеров», как везде в России, среди таксистов, продавцов, в общепите. Тут мы ничего нового не открыли. Природных богатств полно: шельфовая нефть, рыба, морепродукты, лес, уголь… Но самая главная ценность, самое большое значимое богатство Сахалина — это его люди.

На краю земли, на каком-то чертовом острове, вдали от центра и мировой цивилизации живут замечательные русские люди. Это люди, беззаветно любящие свой суровый край со всеми его плюсами и минусами, работающие в неимоверно тяжелых производствах, настоящие патриоты России, на каких держится наша страна. Это люди, отдавшие лучшие годы жизни острову, его выживанию, уставшие, многие из них утратившие свое здоровье, красоту, молодость именно здесь. Татьяна, наша соседка по столу в столовой, как-то заикнулась в общей беседе, что она не любит Сахалин. На мой вопрос, почему? Она ответила: «Я его обожаю». Вот они все, сахалинцы, обожают Сахалин.

Про Сахалин можно писать много и долго. Лучше самим съездить и посмотреть на все своими глазами. Там все интересно. Следы японцев на каждом шагу, камни и те исписаны японскими иероглифами, что там написано — кто знает… Пушки, оружия японцев, японский деловой центр, японские рестораны, здания, хорошо сохранившиеся дороги, дома, останки заводов и фабрик…

Мы все время думали, почему там так чисто, может, какая-то генетическая память, остатки японской чистоплотности? Но Чехов тоже в свое время был восхищен чистотой улиц на Сахалине. Почему люди там не злые, не агрессивные, хотя жизнь у них, как везде в российской глубинке, не сладкая? Почему они не проклинают последними словами свое руководство, присылаемых из центра губернаторов, мне тоже непонятно. Почему они, сахалинцы, так любят свой остров? Ответа я не нашла. Может, когда съездите, вы найдете?