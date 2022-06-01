С вождохранилища Вилюйской ГЭС будут спускать воду в Вилюй

Для обеспечения навигации на реке Вилюй с 3 по 10 июня с водохранилища каскада Вилюйской ГЭС будут произведены судоходные попуски. Такое решение принято на заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы Вилюйского водохранилища. Об этом в ходе вечернего брифинга республиканского оперштаба сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Иннокентий Андросов.

«На реке Вилюй в этом году паводок проходит на низких уровнях. Могли быть серьезные проблемы с навигацией, потому на заседании комиссии принято решение о попусках воды с 3 по 10 июня 2022 года с суммарным расходом воды 1300 кубометров в секунду, попуски планируется довести до одного кубокилометра воды», – сообщил Иннокентий Андросов. Он подчеркнул, что принятое решение очень значимо для обеспечения доставки социально значимых грузов, нефти, угля для Вилюйской группы улусов.

Паводковая ситуация на реках Якутии остаётся стабильной. «На реке Лене ледоход уходит в сторону моря, повышений уровня воды не отмечается, новых волн паводка тоже не наблюдается», – добавил он.

Иннокентий Андросов сообщил, что боковые речки реки Колыма на территории Магаданской области вследствие дождей дают подъём воды. Поэтому часть взлётно-посадочной полосы в посёлке Зырянка останется подтопленной.

В районе посёлка Усть-Мая на реке Алдан держится высокий уровень воды. Однако по прогнозам в течение следующей недели ожидается заметное снижение уровня воды, автодорога «Амга» освободится от воды.

«Ледоход на северных реках Яна и Индигирка на низких уровнях смещается в сторону моря», – сообщил зампредседателя Госкомобеспечения.