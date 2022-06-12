Родоначальница Саха Бохо удивила Якутск арт-перфомансом

Родоначальница яркого стиля Саха Бохо, известный дизайнер Анжелика КИРИЛЛИНА – КУЙААР накануне ысыаха поразила Якутск арт-перфомансом. Действо прошло в Мультимедийном историческом музее «Россия – моя история».

Собравшаяся публика непрерывно снимала действо на телефон. Действительно, было чем опделиться!

Уже на подходе к залу «Путь Эллэя» гостей встречали девушки в национальных костюмах, предлагающие кучу чай, быппах и оладьи.

Мероприятие началось с обряда алгыс, который провел руководитель общественной организации «Айсар», алгысчыт СААЛАТААНЫ.

Затем женщины в национальных одеждах расстелили шкуры, по которым вышла к зрителям прекрасная и талантливая Куйаар, создательница бренда «САХА БОХО», открывшая новое направление в якутской одежде – дизайнер Анжелика Кириллина.

Мероприятие прекрасно провела Анастасия РЕБРОВА, известный аниматор, создав теплую, доверительную атмосферу вечера. Анастасия сравнила многогранный талант дизайнера с цветком, который распускается сквозь лед и пламя, с северным ветром, несущим перемены.

Широко известен обряд одевания невесты из якутских традиций — «суктэр кыыс». В ходе арт-перфоманса было продемонстрировано одевание якутской невесты в стиле бохо. Анжелика нарядила модель в сценический костюм, изготовленный ею для звезды якутской эстрады Вари ЛАРИОНОВОЙ – Ый Кыыhа. В стилизованном наряде традиционное было подано через новое. Костюм трансформер соответствует стремительному движению нашего времени. Отдельного внимания заслуживает авторская линия аксессуаров, изготовленная в разных техниках.

Далее на сцену вышли модели с самой первой, сенсационной коллекцией Анжелики Кириллиной — «Богемная Якутия». Это была Неделя моды Якутии 2013 года, и любовь с первого взгляда. Именно тогда якутяне открыли для себя вдохновляющий и полный свободы стиль бохо. Появился новый вид якутской одежды, который сегодня очень популярен.

Стоит отметить, что у Анжелики появились последователи и сегодня в республике известны уже несколько компаний, работающих в бохо направлении.

Коллекция «Богемная Якутия» принесла автору приз «Лучший модельер» Недели моды в Якутске — 2013, победу в международном фестивале этнической моды «Солнечный олень», победу в первом Евразийском конкурсе «ЭТНО-ЭРАТО», международном конкурсе дизайнеров «Адмиралтейская игла» в Санкт-Петербурге.

С этой коллекцией в Международном фестивале «ETHNO ART FEST 2017» Москва — Лондон на площадке ЮНЕСКО Анжелика Кириллина представила свою линию одежды с такими именитыми дизанерами России как Вячеслав ЗАЙЦЕВ, Валентин ЮДАШКИН, Ирина КРУТИКОВА.

Стала победительницей отборочного тура и финалисткой международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». После чего была приглашена лично Татьяной МИХАЛКОВОЙ на закрытый юбилейный вечер Благотворительного Фонда «Русский Силуэт», проходивший в рамах кинофестиваля «Ника» и недели моды в Москве.

Арт-перфоманс Саха бохо украсила любимая модель и родная сестра дизайнера – Юлияна КРИВОШАПКИНА — Дьуруйээнэ, хомусист-виртуоз, этноисполнительница, звезда якутской эстрады. Она входит в ТОП-9 хомусистов — виртуозов мира. С якутским хомусом девушка объездила весь мир.

Анжелика и Юлиана не случайно выбрали творческий путь. С самого детства именно родители заложили в своих дочерях любовь к искусству, раскрывали таланты. Мама Евдокия Петровна 40 лет посвятила дополнительному образованияю. Все это время она с большим энтузиазмом вела кружки самых разных направлений, начиная от рукоделия, заканчивая фольклором и клубом юных корреспондентов.

Юлиана и Анжелика признаются, что в селе Элгээйи Сунтарского улуса они были самыми модными девочками. А все благодаря папе, Виссариону Андреевичу, который баловал их, и всегда гордился своими дочерями.

В начале 90-х Виссарион Андреевич занимался коммерцией и целыми чемоданами привозил дочерям платьица, украшения. Была у девочек своя традиция. Так как мам у них была большая модница. Нарядов, всевозможного материала в доме было много. Все это добро хранилось в груде чемоданов. Так вот любимым занятием девочек в выходные разбирать эти чемоданы, примерять мамины вещи.

На вечере приветствовали маму Евдокию Петровну и передавали душевные поздравления отцу Виссариону Андреевичу.

Одно из самых интересных направлений работы дизайнера, это, конечно, сценические костюмы.

Бренд «Саха Бохо» одевает известных якутян, подчеркивая индивидуальность и самобытность талантливых артистов.

Артисты пришли поддержать любимого дизайнера. Перед собравшимися весь вечер выступала Дьуруйээнэ, и одна, и в дуэте с СААРЫНОМ. Ырыа Саарын выступал и соло. Публика горячо встречала его после длительного перерыва.

Примадонна якутской эстрады САХАЯ, как обычно, зажгла зал.

А самой первой заказчицей Анжелики Кириллиной оказалась еще одна звезда якутской эстрады – ДАЛААНА.

На вечере так же выступил хомусист, этно музыкант Артур СЕМЕНОВ – Тон Саха.

Аплодисментами встретила публика этно музыканта и вайнера, блогера Владимира ДОРМИДОНТОВА.

На каждом показе Саха Бохо выходят клиенты – обычные люди, которые приобрели изделия Анжелики Кириллиной. Не был исключением и этот вечер. Особенно зажгли блогер Наталья ЛОПАТИНА и организатор медицины Светлана ЯКОВЛЕВА.

Вообще, Саха Бохо демонстрировали как профессиональные модели, так и обычные люди, женщины разных возрастов, рас и комплекций. И оказалось, что Саха Бохо идет всем!

Бренд Саха Бохо появился в 2017 году. С тех пор каждый год Анжелика Кириллина создает новую коллекцию, и ее модели можно приобрести, ведь они так и просятся на улицу!

В конце 2020 года дизайнер выпустила пробную спортивную коллекцию в стиле бохо. Коллекция нашла своих поклонников, и сегодня эти модели стали самыми ходовыми и актуальными для людей, ведущих активный образ жизни.

Под финал вечера состоялся показ новой лимитированной коллекции дизайнера. Все эти модели были созданы в единственном экземпляре. И в самом конце прошел аукцион. Часть моделей были раскуплены на аукционе. Цены стартовали от 10 тысяч рублей, что для дизайнерских вещей, сшитых из натуральных материалов, совсем немного.

После завершения мероприятия якутянки прошли за кулисы, устроили там гигантскую примерочную, и купили изделия уже там.

Анжелика Кириллина назначала встречи для новых клиентов, которые захотели заказать себе вещи индивидуально.

Перфоманс удался!

Ждем новые открытия от Саха Бохо и Анжелики Кириллиной – Куйаар.

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