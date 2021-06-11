Резонанс: В Якутии отстранение всех невакцинированных работников здравоохранения признано неправомерным

21 мая т.г. был издан приказ Министерства здравоохранения РС(Я) «Об иммунизации работников медицинских организаций Республики Саха (Якутия) против коронавирусной инфекции COVID-19», согласно которому руководителям подведомственных министерству медицинских организаций предписано обеспечить отстранение от осуществления трудовой деятельности лиц, не получившим прививку против новой коронавирусной инфекции.

Реском профсоюза работников здравоохранения изучив приказ, не согласился с основным пунктом — об отстранении всех работников, не прошедших вакцинацию. В связи с этим 26 мая было направлено обращение в прокуратуру РС(Я) с просьбой дать правовую оценку и при необходимости принять меры прокурорского реагирования. 9 июня ответ от прокуратуры поступил, о чем сообщил на заседании II Пленума Якутского республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения РФ заведующий отделом по социальной защите — технический инспектор труда ЦК Профсоюза Василий Брыжаха.

В письменном ответе прокуратура согласилась с мнением рескома профсоюза о неправомерности отстранения от работы всех работников. Прокуратурой республики проведена проверка, в ходе которого выяснилось, что 31 мая приказом министра здравоохранения были внесены изменения в вышеуказанный приказ, в соответствии с которыми отстранение от работы в связи с отказом от иммунизации против коронавирусной инфекции возможно только в отношении медицинских работников, трудовая деятельность которых отнесена к работам, выполнение которых тесно связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок. Таким образом, прокуратура республики признала неправомерным отстранение от работы всех работников здравоохранения, не прошедших вакцинацию.

В рескоме профсоюза работников здравоохранения отметили, что профсоюзная организация поддерживает и подтверждает важность проведения массовой вакцинации для формирования коллективного иммунитета, но выступает против нарушения трудовых прав работников. В данном случае, своевременное обращение в органы прокуратуры предотвратило нарушение трудового законодательства и защитило социально-трудовые права работников.