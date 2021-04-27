Резонанс: Полиция выяснила, почему погас Вечный огонь в Якутске

SakhaLife.ru. По информации о затухшем Вечном огне проведена проверка совместно с представителями газовой службы. Прибывшие на место работники газовой компании обнаружили засор в подающей газ трубе и восстановили горение. В настоящее время в адрес администрации г.Якутска направлено представление по своевременной уборке объекта. В Якутске надругались над вечным огнем?

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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