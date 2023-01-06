Реском КПРФ соболезнует…

Якутский реском КПРФ и Якутский горком КПРФ с глубоким прискорбием извещают о кончине 4 января 2023 года на 92-м году жизни легендарного человека, ветерана Коммунистической партии, ветерана тыла и труда, почетного ветерана Республики Саха (Якутия), почетного старейшины РС(Я), почетного работника автомобильного транспорта РС(Я), ветерана сельского хозяйства Якутии, фото- и кинолетописца партийной жизни Якутского рескома КПРФ и Якутского горкома КПРФ Николая Егоровича Мартынова. Партийная организация Якутии понесла тяжелую утрату.

Николай Егорович прожил большую жизнь, насыщенную историческими событиями, трудностями и счастливыми моментами. Он, уроженец II Бордонского наслега Сунтарского района, выходец из простой крестьянской семьи, с 11 лет (в годы Великой Отечественной войны) начал трудиться в колхозе наравне со взрослыми.

Николай в 1945 году вступил в ряды Ленинского комсомола. В 1952 — 1955 годах проходил службу в рядах Советской Армии, где получил свою основную профессию на всю жизнь — шофера.

После демобилизации его приняли водителем Сунтарского райисполкома. Он обслуживал председателей райсовета Д.Ф. Степанова и С.И. Васильева. По семейным обстоятельствам в 1963 году перевелся водителем Заречного, затем Мегино-Кангаласского райсоветов (председатели В.К. Степанов, Р.Г. Васильев, М.Е. Попов). В том же году вступил в ряды КПСС. В 1971 году Николая Егоровича перевели водителем в Мегино-Кангаласский райком КПСС (возил секретарей РК М.П. Габышева, И.Г. Тимофеева, Л.Н. Григорьеву).

В 1980 году переехал в город Якутск. Здесь его приняли на работу водителем автобазы Якутского обкома КПСС и Совета Министров ЯАССР (обслуживал секретарей Якутского обкома КПСС И.А. Матвеева, заместителей министров СМ ЯАССР Е.П. Уварова и Н.С. Охлопкова).

В 1993 — 1994 годах работал водителем Госкомитета по чрезвычайным ситуациям РС(Я), в 1994 — 1997 гг. работал с депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) А.И. Чомчоевым. После выхода на заслуженный отдых в 1997 году устроился на работу в Якутскую городскую налоговую инспекцию, где проработал столяром и рабочим до 2010 года. Таким образом, трудовой стаж Николая Егоровича составил 56 лет.

Он участвовал в ветеранском движении Губинского округа города Якутска. Активно принимал участие в общественных мероприятиях Якутского рескома и горкома КПРФ, осуществляя видеосъемку и фотографирование, а также являлся внештатным фотографом и оператором ГКУ РС (Я) «Государственное национальное хранилище кинодокументов РС(Я)».

За долголетний добросовестный труд и активную общественную работу Николай Егорович неоднократно поощрялся высокими государственными, партийными, общественными наградами и почетными званиями. Николай Мартынов — кавалер ордена ЦК КПРФ «Партийная доблесть». Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «Ветеран труда», нагрудными знаками: «Ветеран тыла», «Ветеран партии» и другими.

Николай Мартынов был одним из самых уважаемых коммунистов Якутии, настоящим патриотом-интернационалистом, товарищем и другом. Он был прекрасным семьянином, любящим мужем, отцом и дедом.

Мы, коммунисты, выражаем глубокое соболезнование супруге Тамаре Гаврильевне, детям и внукам по поводу ухода из жизни этого замечательного человека. Память о нем и его делах навсегда останется в наших сердцах.

Якутский реском КПРФ, Якутский горком КПРФ.