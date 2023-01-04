Распутина в Якутске: Звезда в экстремальном мини потрясла фанатов

Вчера в КЦ им. Гагарина состоялся новый музыкально-развлекательный проект «Точь-в-Точь». Он порадовал зрителей невероятными сценическими перевоплощениями и самыми известными хитами!

Новый проект «Точь-в-Точь», пожалуй, получился самым разноплановым — участники проекта создали более двадцати аутентичных образов великих исполнителей прошлых лет и современных популярных музыкантов. Создатели шоу не обошли вниманием ни один музыкальный жанр, будь то классические партии или тяжелый рок.

Каждый номер шоу — полное погружение в создаваемый образ: артист воспроизводил не только голос и хореографию, но также внешний облик и манеру держаться на сцене исполнителя. Участникам «Точь-в-Точь» пришлось даже «менять пол».

Участники: Сахая, Петр Кулаковсиий, Анастасия Готовцева, Саина, Нюргуша, Надина Эльпис, Эрчим, Кирилл Матвеев, Надина Эльпис и др. Ведущие: Сааска уол и Ника.

По итогам голосования обладателем спецприза стал Эрчим.

Победителем шоу-конкурса перевоплощений стала несравненная Сахая и стала обладателем супер-приза в размере 100 тысяч. рублей. Поздравляем!