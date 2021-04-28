Пьяный мужчина устроил стрельбу из ружья в Жатае

В дежурную часть полиции п. Жатай поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что неизвестный выстрелил в воздух из охотничьего ружья. Инцидент произошел в вечернее время суток во дворе многоквартирного дома. Полицейскими установлен злоумышленник, которым оказался 53-летний мужчина.

Выяснилось, что в тот вечер подозреваемый у себя в квартире распивал с родственниками спиртное. После застолья один из гостей пошел домой, но далеко не ушел и заснул на скамейке у подъезда. Когда мужчина вышел покурить во двор, то увидел лежащего родственника и сидящих на соседней скамье двух молодых людей. Сделав неправильные выводы, он решил, что парни его побили, и начал предъявлять им претензии, на что молодые люди не отреагировали. Тогда мужчина поднялся в квартиру и вернулся уже с охотничьим ружьём в руках. Парни снова проигнорировали его провокации. После чего злоумышленник выстрелил в воздух, чтобы доказать им, что ружье заряжено. Не получив ожидаемой реакции, мужчина вернулся домой и спрятал ружьё в сейф. А тем временем один из молодых людей позвонил в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.