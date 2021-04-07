Путин поручил учесть мнение Якутии

Учесть мнение Якутии при модернизации железной дороги, поручил президент России Владимир Путин при встрече 6 апреля с генеральным директором ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.

На этой встрече речь также о повышении транспортной доступности и пропускной способности с Запада на Восток.

Руководитель РЖД отметил, что совещания по развитию промышленного «якутского кластера» и повышения пропускной способности БАМа проведены с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Президент страны показывает полную погруженность в региональную повестку. Лоббизм интересов Якутии говорит о том, что Путин находится в тесном диалоге с главой республики.