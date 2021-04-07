07.04.2021
19:20
321

Политика

Путин поручил учесть мнение Якутии

Учесть мнение Якутии при модернизации железной дороги, поручил президент России Владимир Путин при встрече 6 апреля с генеральным директором ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.

На этой встрече речь также о повышении транспортной доступности и пропускной способности с Запада на Восток.

Руководитель РЖД отметил, что совещания по развитию промышленного «якутского кластера» и повышения пропускной способности БАМа проведены с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Президент страны показывает полную погруженность в региональную повестку. Лоббизм интересов Якутии говорит о том, что Путин находится в тесном диалоге с главой республики.

Фото: с сайта kremlin.ru
Источник: Ирина Николаева, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх