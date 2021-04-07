07.04.2021
19:20
321
Политика
Путин поручил учесть мнение Якутии
Учесть мнение Якутии при модернизации железной дороги, поручил президент России Владимир Путин при встрече 6 апреля с генеральным директором ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.
На этой встрече речь также о повышении транспортной доступности и пропускной способности с Запада на Восток.
Руководитель РЖД отметил, что совещания по развитию промышленного «якутского кластера» и повышения пропускной способности БАМа проведены с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Президент страны показывает полную погруженность в региональную повестку. Лоббизм интересов Якутии говорит о том, что Путин находится в тесном диалоге с главой республики.
Фото: с сайта kremlin.ru
Источник: Ирина Николаева, сетевое издание SAKHALIFE.RU
#промышленность Якутии#промышленные кластеры#Путин поручил учесть мнение Якутии#РЖД#транспорт#Якутия
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