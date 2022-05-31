31.05.2022
21:56
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Якутия

Программа «Содействие занятости». Первые итоги в Якутии

Начиная с марта на бесплатное обучение по коротким курсам в рамках федерального проекта «Содействие занятости» заявлены более 1400 якутян, из них 322 граждан прошли в центрах занятости населения услугу по профориентации и получили допуск к участию в проекте, а приступили к обучению 158 человек.

Активнее всего получить новую профессию стремятся молодые мамы, находящиеся в декрете или в отпуске по уходу за ребенком до 7 лет – более 700 человек, на втором месте – граждане, относящиеся к категориям 50+ и предпенсионеры – более 450 человек.

Если проанализировать предпочтения по обучению, то женщины с маленькими детьми чаще всего выбирают такие направления как: «бухгалтерский учет», «кадровое администрирование» и «графический дизайн». Лица предпенсионного и пенсионного возраста стремятся освоить профессии, направленные на практику, такие как «поварское дело», «кондитер», «парикмахерское искусство», «сестринское дело» и другие.  

Напомним, в марте 2022 года в России запустили масштабную программу бесплатного переобучения граждан в рамках проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Программа ориентирована на поддержку рынка труда и сохранение занятости российских граждан.

В этой связи на сайте регионального оператора проекта в Якутии представлены более 500 курсов, сформированных с учетом потребностей рынка труда региона. По итогам обучения граждане смогут повысить имеющуюся квалификацию, найти новую работу, стать самозанятым либо открыть собственное дело.

В 2022 году проект «Содействие занятости» расширил список категорий граждан, претендующих на бесплатное обучение, в него вошли:

  1. Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста
  2. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и в возрасте от 1,5 до 3 лет
  3. Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;
  4. Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости
  5. Работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников
  6. Граждане в возрасте до 35 лет, которые относятся к категориям:

— граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву;

— граждан, не имеющих среднего профессионального и высшего образования;

— граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации;

— граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников организации);

— граждан, обучающихся на последних курсах по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа.

Как подать заявку на участие в программе?

  1. Зайти на сайт регионального оператора по ссылке: https://copp14.ru/sodeistvie
  2. Далее выбрать желаемую программу обучения и нажать «Подать заявление»
  3. Вас перенаправит на портал «Работа в России». Авторизация через Госуслуги
  4. Заполнить анкету заявителя

2.      Далее после подачи заявки гражданину в течение трёх рабочих дней обратиться лично в Центр занятости населения по месту проживания. В центре занятости населения граждане получат услугу по профессиональной ориентации, по итогам которой будет выдано подтверждение участия в программе, отказ или рекомендация по смене программы обучения.

Второй год региональным оператором проекта выступает Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия).

Более подробную информацию об участии в проекте можно получить в филиалах Центра занятости Республики Саха (Якутия) и на сайте ЦОПП.

Больше информации на Telegram-канале: https://t.me/newsCZ22

По вопросам участия в проекте: 8 800 222 41 40 (доб. 4), 8(924)460-22-60, 8(924)172-02-52, региональный оператор.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЦОПП

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