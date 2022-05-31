Программа «Содействие занятости». Первые итоги в Якутии

Начиная с марта на бесплатное обучение по коротким курсам в рамках федерального проекта «Содействие занятости» заявлены более 1400 якутян, из них 322 граждан прошли в центрах занятости населения услугу по профориентации и получили допуск к участию в проекте, а приступили к обучению 158 человек.

Активнее всего получить новую профессию стремятся молодые мамы, находящиеся в декрете или в отпуске по уходу за ребенком до 7 лет – более 700 человек, на втором месте – граждане, относящиеся к категориям 50+ и предпенсионеры – более 450 человек.

Если проанализировать предпочтения по обучению, то женщины с маленькими детьми чаще всего выбирают такие направления как: «бухгалтерский учет», «кадровое администрирование» и «графический дизайн». Лица предпенсионного и пенсионного возраста стремятся освоить профессии, направленные на практику, такие как «поварское дело», «кондитер», «парикмахерское искусство», «сестринское дело» и другие.

Напомним, в марте 2022 года в России запустили масштабную программу бесплатного переобучения граждан в рамках проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Программа ориентирована на поддержку рынка труда и сохранение занятости российских граждан.

В этой связи на сайте регионального оператора проекта в Якутии представлены более 500 курсов, сформированных с учетом потребностей рынка труда региона. По итогам обучения граждане смогут повысить имеющуюся квалификацию, найти новую работу, стать самозанятым либо открыть собственное дело.

В 2022 году проект «Содействие занятости» расширил список категорий граждан, претендующих на бесплатное обучение, в него вошли:

Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и в возрасте от 1,5 до 3 лет Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости Работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников Граждане в возрасте до 35 лет, которые относятся к категориям:

— граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву;

— граждан, не имеющих среднего профессионального и высшего образования;

— граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации;

— граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников организации);

— граждан, обучающихся на последних курсах по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа.

Как подать заявку на участие в программе?

Зайти на сайт регионального оператора по ссылке: https://copp14.ru/sodeistvie Далее выбрать желаемую программу обучения и нажать «Подать заявление» Вас перенаправит на портал «Работа в России». Авторизация через Госуслуги Заполнить анкету заявителя

2. Далее после подачи заявки гражданину в течение трёх рабочих дней обратиться лично в Центр занятости населения по месту проживания. В центре занятости населения граждане получат услугу по профессиональной ориентации, по итогам которой будет выдано подтверждение участия в программе, отказ или рекомендация по смене программы обучения.

Второй год региональным оператором проекта выступает Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия).

Более подробную информацию об участии в проекте можно получить в филиалах Центра занятости Республики Саха (Якутия) и на сайте ЦОПП.

Больше информации на Telegram-канале: https://t.me/newsCZ22

По вопросам участия в проекте: 8 800 222 41 40 (доб. 4), 8(924)460-22-60, 8(924)172-02-52, региональный оператор.