Жена располнела после родов, а я люблю глазами: два противоположных совета психологов

Кризис в браке — ситуация, знакомая тысячам семей, но озвученная с пугающей откровенностью. 13 лет брака, трое детей, общий дом и достаток — со стороны идеальная семья. Но за фасадом благополучия — тихая драма: муж, который устал «терпеть» жену, набравшую после родов лишний вес. Он не изменяет, не пьёт, не скандалит. Он просто больше не хочет её — ни как женщину, ни как партнёршу. И задаёт вопрос, на который нет удобного ответа: имеет ли он право уйти из-за того, что не может физически реагировать на жену, как на желанную женщину?

Два психолога разобрали эту ситуацию с кризисом в браке и дали совершенно разные советы. Один эксперт встал на сторону мужа. Вторая психолог — на сторону жены. Оба по-своему правы. И оба — беспощадны.

«Мы в браке 13 лет, растим троих детей. Живем дружно, финансово обеспечены, можем себе многое позволить. Жена — мой лучший друг: добрая, заботливая, всегда поддержит. Именно за это я ее ценю. Но есть проблема: она сильно располнела после родов. И из стройной девушки, в которую я влюбился, превратилась в полную женщину. При росте 158 см ее вес около 90 кг. Я слежу за собой, подтянут, регулярно хожу в зал. И меня периодически накрывает: я не могу смотреть на ее изменившуюся фигуру. Ей тяжело подобрать одежду, наши походы по магазинам заканчиваются ее слезами и моим разочарованием. Все мои попытки мягко, издалека намекнуть на спортзал разбивались о стену: ей это не нужно, она сама это признает. Недавно я настоял на визите к врачу. Итог: ожирение 2 степени, гормональные сбои. Врач расписал диету. Жена продержалась месяц и бросила, снова сказав, что спорт ей не нравится. Сейчас она в декрете (младшему 2,5 года), передвигается в основном на машине. Я сказал ей прямо: я тоже не идеален, но хотел бы изменить в ней только это. Я понимаю, что она не обязана, это моя прихоть, но я ничего не могу с собой поделать. Я люблю глазами, и сексуальный интерес никто не отменял. Сейчас с интимом плохо, он стал редким. Раньше я терпел, надеясь, что она изменится. Теперь понял, что так больше не могу. Развестись из-за этого глупо, но зачем мучить друг друга? Получается, она меня любит, бегает за мной, а я «терплю». Мне стыдно, это нечестно. Но я хочу видеть рядом желанную женщину, которой хочется дарить красивые платья, а не вещи из отдела больших размеров. У нас почти нет совместных фото, она удалила свои из соцсетей. Я не хочу начинать изменять, скандалить и превращать жизнь детей в ад. Дайте совет».

Два семейных психолога прокомментировали это письмо о кризисе в браке. Их ответы получились диаметрально противоположными. И, честно говоря, оба по-своему правы.

МНЕНИЕ №1. Алексей Воронов, семейный психотерапевт

«Мужчина имеет право на своё желание. И на честность»

Давайте сразу снимем розовые очки. Брак — это не только дружба, забота и общие дети. Это ещё и сексуальный союз. И если секса нет, если мужчина годами «терпит», подавляя своё естественное влечение, — это не благородство. Это отложенный взрыв.

Этот мужчина поступил на редкость честно. Он не пошёл налево, хотя, как сам признаётся, «девушки проявляют внимание». Он не пьёт, не скандалит, не устраивает сцен. Он пришёл к психологу и спросил совета. Это уже поступок взрослого человека, который не хочет разрушать семью.

Что меня возмущает в типичных реакциях на такие письма, так это мгновенное клеймо «эгоист». Но позвольте задать встречный вопрос: а почему жена не считает эгоизмом игнорировать просьбы мужа годами? Она знает, что ему это важно. Она слышала. Она сходила к врачу, узнала диагноз, попробовала диету — и бросила. Это её осознанный выбор. И она имеет на него право. Но тогда пусть будет готова к последствиям.

Есть жёсткая, но справедливая истина: взрослые люди не меняются по требованию. Если женщина не хочет работать над своим телом — это её право. Но тогда мужчина имеет право уйти. Не потому что он плохой. А потому что он живой.

Я бы сказал этому мужчине так: «Поставьте жене ультиматум — но не в форме скандала, а в форме честного разговора. Скажите: «Я люблю тебя. Но я не хочу жить с женщиной, к которой у меня угасло влечение. Это не про красоту ради красоты — это про то, что я перестаю чувствовать себя мужчиной рядом с тобой. Я готов ждать, готов поддерживать, готов ходить с тобой к психологу. Но если ничего не изменится за год — я уйду. Не потому что разлюбил, а потому что так больше не могу»».

Звучит жёстко? Да. Но это честнее, чем тихо гнить в браке, а потом в 45 лет уйти к молодой, оставив троих детей без отца.

МНЕНИЕ №2. Марина Светлова, клинический психолог

«Он не любит глазами. Он разлюбил сердцем — и ищет оправдание»

Прочитала это письмо трижды. И каждый раз меня всё больше коробит одна деталь. Этот мужчина говорит о жене так, словно она — сломанный механизм, который он «терпит». «Она за мной бегает, а я терплю». Вы слышите эту интонацию? Это не любовь. Это снисхождение.

Да, он подтянутый, ходит в зал, зарабатывает. Но давайте вспомним контекст: у них трое детей, младшему 2,5 года. Жена в декрете. Это значит, что последние 13 лет она вынашивала, рожала, кормила, не спала ночами, восстанавливалась. Её тело прошло через три беременности. Гормональные сбои, которые подтвердил врач, — это не лень. Это следствие.

И что делает муж? Вместо того чтобы обнять и сказать: «Ты прошла через ад, я с тобой, давай вместе разбираться», — он тащит её к диетологу, взвешивает её взглядом, сравнивает с другими женщинами, которых «проявляют к нему внимание». И открытым текстом говорит: «Я хочу изменить в тебе одно».

Знаете, что я вижу в этом письме? Мужчину, который уже ушёл. Эмоционально. Ему просто нужно алиби для физического ухода. «Я же предупреждал», «я же давал шанс», «я же честно сказал». Удобная позиция: не я разрушил семью, это она не похудела.

Мой совет этому мужчине: перестаньте смотреть на жену как на проект по улучшению. Начните смотреть на себя. Почему вам так важно, чтобы рядом была «привлекательная женщина, которой хочется дарить платья»? Кому вы хотите это доказать? Друзьям? Коллегам? Случайным девушкам, которые «проявляют внимание»?

Настоящая зрелость — это не когда ты находишь идеальную партнёршу. А когда ты умеешь видеть красоту в том человеке, который прошёл с тобой через огонь, воду и три декрета. Если вы этого не умеете — проблема не в её 90 килограммах. Проблема в вашей неспособности любить.

Развод в такой ситуации кризиса в браке — это не освобождение. Это бегство. И поверьте, с новой стройной женщиной вы через 5 лет напишете такое же письмо. Только повод будет другой.

А теперь — вопрос

Прав ли мужчина, что хочет уйти из-за отсутствия влечения? Или он циничный эгоист, бросивший мать троих детей из-за «картинки»?

Имеет ли жена право не меняться, зная, что это разрушает брак? Или она обязана бороться за отношения?

Что важнее в семье — душевная близость или сексуальное влечение?

Пишите в комментариях, на чьей вы стороне — Алексея или Марины. Или у вас есть третий путь, который не увидели ни тот, ни другой?

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