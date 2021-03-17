Профсоюзы обсудили с главой проблемы работников здравоохранения

На встрече главы республики Айсена Николаева с лидерами профсоюзов бюджетных отраслей обсуждены проблемы работников здравоохранения

10 марта профсоюзный лидер работников здравоохранения Людмила Корнилова на встрече с главой республики Айсеном Николаевым поставила перед руководителем региона три наиболее острых вопроса, поднимаемых в трудовых коллективах.

Во-первых, это включение работников здравоохранения, проживающих на территории Якутска, в муниципальную программу обеспечения льготным жильем работников бюджетной сферы. Дело в том, что в 2012 году все муниципальные учреждения здравоохранения были переданы на республиканский уровень. Вследствие чего, многие медицинские работники, включенные в очередь на получение льготного жилья в муниципалитетах, могли потерять это право. Людмила Корнилова озвучила, что «большинство крупных медицинских учреждений находятся на территории Якутска, соответственно, данные «республиканские» работники являются такими же полноценными жителями г. Якутска, как, впрочем, по аналогии и в других муниципальных образованиях. Айсен Николаев согласился с тем, что жилищная программа г. Якутска должна быть возобновлена, и в нее будут включены работники здравоохранения медицинских учреждений, находящихся на территории города Якутска. Кроме всего, глава республики заверил, что на данную программу могут быть выделены и финансовые средства из бюджета республики.

Второй вопрос, озвученный Людмилой Корниловой на встрече с главой республики, стало повышение заработной платы прочему персоналу. В соответствии с Указом главы Республики Саха (Якутия) от 29.12.2018 г. № 310 «О концепции совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019 – 2024 годы» предусмотрено поэтапное обеспечение объективно обусловленной дифференциации в оплате труда работников, выполняющих работы различной сложности.

С 01 января 2021 г. на 3% увеличен фонд оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Саха (Якутия). Финансовые средства с учетом выделенных дополнительных источников направлены на мероприятия по поэтапному сбалансированию структуры фонда оплаты труда работников учреждений. На совершенствование системы оплаты труда в части увеличения доли гарантированной части (должностных окладов) в структуре заработной платы работников и обеспечения дифференциации оплаты труда работников, выполняющих работы различной квалификации и сложности, зависимости ее размеров от количества и качества оказываемых услуг.

Согласно приказа Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) № 276-ОД от 18 февраля 2021 г. «О размерах окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих» с 01 марта 2021 г. утверждены новые размеры окладов (должностных окладов) по профессионально – квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих, с учетом их повышения на 10 %. В соответствии с данным приказом, Приказом Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) № 01-07/307 от 26.02.2021 г. должностные оклады работников должностей общеотраслевых специалистов и служащих увеличены с 01 апреля 2021 г., в пределах предусмотренного фонда оплаты труда на 2021 год. Но, ситуация складывается не совсем так позитивно, как хотелось бы. Так как оклады увеличиваются, а ряд стимулирующих, как, например, «дотягивание» до МРОТа, персональные повышающие коэффициенты и другие могут быть отменены, то есть фактически заработная плата работников должностей общеотраслевых специалистов и служащих остается на прежнем уровне.

Айсен Николаев на это ответил, что уже наслышан о данной ситуации, ему пишут об этом работники в социальных сетях. глава республики подчеркнул, что он категорически не согласен с этим и возьмет сложившуюся ситуацию под контроль.

И третьим вопросом Людмила Корнилова затронула порядок начисления страховых выплат медикам за заражение COVID-19 на работе. Профсоюзный лидер сообщила о трудностях с назначением данных выплат, с которыми столкнулись медицинские работники по всей нашей стране. В частности, Людмила Прокопьевна попросила главу республики обратить внимание на ситуацию с родственниками медицинских сестер Сарданы Егоровой и Марии Бочкаревой, жизни которых летом прошлого года унесла эта коварная болезнь. Айсен Николаев признал данный вопрос одним из спорных, назвав неотработанным механизм обеспечения страховых выплат. У главы республики по данному вопросу состоялась встреча с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. Вопрос остается на особом контроле правительства республики, а с ситуацией по поддержке семей медицинских сестер Айсен Николаев пообещал разобраться и рассмотреть вопрос выделения финансовых средств сыновьям медицинских сестер, отдавшим свою жизнь в борьбе с COVID-19, из республиканского бюджета.