Продолжается суд по делу о попытке взятки министру Высоких

15 и 16 июня в Якутском городском суде рассматривали уголовное дело Михаила ФЕДОРОВА, директора АО «Якутская ярмарка», о попытке взятки министру предпринимательства РС(Я) Ирине ВЫСОКИХ.

Напомним, что 9 марта 2021 г. Верховный суд РС(Я) рассмотрел апелляцию прокуратуры Якутска на решение судьи Якутского городского суда Таисии КУЛАКОВСКОЙ о возврате этого нашумевшего дела прокурору. В результате данное решение было отменено судом высшей инстанции, и дело было вновь направлено на рассмотрение в Якутский городской суд, где его передали судье Павлу ГЕРАСИМОВУ.

Дело Михаила Федорова

Напомним, что Михаил Федоров был задержан 20 января 2019 года при попытке дать взятку министру по делам предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирине Высоких. Спецоперация была проведена управлением ФСБ Якутии по заявлению и при непосредственном участии самой Ирины Высоких.

В отношении Михаила Федорова было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

По информации СК РФ по РС(Я), Михаил Федоров, будучи должностным лицом предприятия, подведомственного Министерству внешних связей, лично передал министру предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) взятку в виде денег в сумме 200 тысяч рублей за содействие в передаче на баланс возглавляемого им общества туристических объектов, расположенных на территории республики, и способствование в заключении контрактов с АО «Якутская ярмарка» для последующего извлечения прибыли.

После нашумевшего ареста Ирина Высоких сообщила на пресс-конференции, что Михаил Федоров сделал ей такое предложение: „Вам будут отчисляться проценты от деятельности туристических объектов, которые будут переданы при вашем содействии в ведение компании „Якутская ярмарка“. А если будете помогать получать госконтракты в сфере организации выставочно-ярмарочной деятельности, то и с этого вам тоже будут оплачиваться определенные проценты“.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 18 июня.