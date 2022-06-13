Пристроен еще один кот якутянки, чья смерть потрясла республику

Их принесли в ветеринарную клинику в Якутске в начале января. Было четверо: кот, кошка и два котенка. Триса тогда звали Тирамису, клички остальных мы так и не узнали. Хозяйка трагически погибла в конце декабря. В ее смерти обвинили собак — сообщает БФ защиты животных «Белый Бим» в соцсети.

И вот четыре кошки погибшей женщины оказались в клинике. Никому не нужные.

В январе кошка и котята улетели из Якутска в Санкт-Петербург. Котята сразу отправились в семьи. Кошка чуть позже тоже обрела дом в Питере. Теперь ее зовут Бусинка и ее история никого не может оставить равнодушным.