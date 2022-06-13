Пристроен еще один кот якутянки, чья смерть потрясла республику
Их принесли в ветеринарную клинику в Якутске в начале января. Было четверо: кот, кошка и два котенка. Триса тогда звали Тирамису, клички остальных мы так и не узнали. Хозяйка трагически погибла в конце декабря. В ее смерти обвинили собак — сообщает БФ защиты животных «Белый Бим» в соцсети.
И вот четыре кошки погибшей женщины оказались в клинике. Никому не нужные.
В январе кошка и котята улетели из Якутска в Санкт-Петербург. Котята сразу отправились в семьи. Кошка чуть позже тоже обрела дом в Питере. Теперь ее зовут Бусинка и ее история никого не может оставить равнодушным.
Трис/Тирамису прилетел в Питер в феврале и сидел дольше всех. А в конце апреля он отправился в Швейцарию. Сначала также сидел на передержке, и к середине мая наконец стал домашним котиком.
Эта история, состоящая из нескольких предложений, кажется короткой и простой. Это не совсем так. Дорога Триса оказалась очень дорогой, и на сегодня мы должны за переезд кота 200 евро – это доставка из Москвы до Швейцарии.
Комментаторы часто спрашивают: а почему семья не оплачивает проезд? Или: а почему БЫВШИЕ хозяева не участвуют в оплате расходов. Что тут скажешь? Семьи оплачивают расходы – тогда, когда это возможно и когда они подключены к переезду с самого начала. В данном случае расходы за Триса легли на нас и принимающую сторону.
Мы очень рады за Триса, он наконец обласкан, он дома. Семье, взявшей котика с проблемами здоровья (ему ставили МКБ), большое спасибо, кот живет как в раю, без преувеличения.
Но мы обременены долгом за него, теми самыми 200 евро, которые нужно отдать. По сегодняшнему курсу это порядка 14 тыс. рублей. Взять их неоткуда, особенно учитывая, что у нас на кураторстве далеко не один котик. Остается только просить у вас, просить о помощи. Помогите закрыть долг Триса, пожалуйста.
Карта СБ МИР 2202200636446823
Марина Юрьевна С.
Пометка ТРИС
Спасибо!
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