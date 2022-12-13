Приглашаем на премьеру новеллы «Констанция родом из Тяни»

Музей музыки и фольклора народов Якутии 16 декабря 2022 г. приглашает жителей и гостей г. Якутска на премьеру первой новеллы «Констанция родом из Тяни» документального фильма «Женский голос Арктики». Документальный фильм повествует о ярких и успешных современных женщинах, представительницах малочисленных этносов Республики Саха. Главными героинями фильма стали Констанция Петрова, Веретнова Галина, Нарияна Ренанто, Туяра Жиркова, Степанова Варвара. Их уникальные образы и жизненные истории легли в основу трех документальных киноновелл, из которых сложится полнометражный фильм — «Женский голос Арктики».

Героиня первой новеллы Констанция Петрова — из далёкого села Олёкминского улуса, отец её охотник, мама — сельский учитель. Констанция преподаёт в Якутске эвенкийский язык, приобщает детей к корням с начальной школы. Мы наблюдаем за Констанцией на работе, оказываемся в круговороте хлопот и радостей многодетной семьи дома, — готовка на кухне, зимние катания, исполнение обрядовых песен, домашнее чтение вслух, колыбельные на ночь малышам… Мы застаём большое событие в семье: недавно у них родился малыш — уже третий мальчик, но наша героиня давно мечтает о девочке, и она отправляется на землю предков в деревню Тяня — просить благословения духов, поскольку культура и традиции ее народа передаются по женской линии. Съёмочная группа отправляется вместе с героиней. Это более тысячи километров по пяти рекам Якутии, туда, где нет дорог, а только водный путь…

Премьера первой новеллы «Констанция родом из Тяни» документального фильма «Женский голос Арктики» состоится по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 31, 3 этаж, Музей музыки и фольклора народов Якутии.