Презентована новая якутская интернет-платформа «Обращайся»

Сегодня в Республиканском медиацентре компания ООО «Сахавизион» презентовала Метасреду «Обращайся» — уникальный сервис, разработанный в Якутии для взаимодействия между государственными ведомствами, гражданами и бизнес-структурами для решения вопросов жизнедеятельности общества.

Цель метасреды «Обращайся» — обеспечить удобство, упростить решение бытовых проблем, предоставить новые возможности для повышения эффективности работы государственных, муниципальных учреждений, бизнеса, а также создать среду для социального и делового взаимодействия с гражданами.

На данный момент в приложении «Обращайся» зарегистрированы более 160 наслегов и предприятий республики; идею проекта поддержали министр инноваций Анатолий Семенов и мэрия Городского округа Якутск.

По статистике, за сентябрь 2022 г. «Обращайся» вошло в топ-35 приложений России на платформе AppStore.

Модераторами пресс-конференции выступили издатель журнала «Журфикс», главный редактор сайта jour-ykt.ru Яна Угарова и журналист, психолог Яна Байгожаева.

Об идее, основных целях и задачах метасреды «Обращайся» рассказал ее основатель Петр Бурцев. ЯСИА в своем материале приводит его слова:

«Приложением могут пользоваться обычные граждане, представители бизнеса и органов власти. Для каждого из них предусмотрен уникальный набор инструментов, в том числе для бизнеса внедрена платежная система. «Обращайся» объединяет функции электронной почты, мессенджеров и социальных сетей», — рассказал основатель проекта Петр Бурцев. По его словам, разработчики приложения планируют в будущем, после Якутии, внедрить метасреду «Обращайся» в регионы Дальнего Востока, потом и по всей России. Тестовый запуск сервиса состоялся летом 2022 года, с тех пор приложение скачали свыше 1000 раз».

Возможности приложения наглядно продемонстрировала креативный директор Дора Балданова, обрисовав блестящее будущее якутского интернет-сервиса: «У нас вышло новое обновление, пользователи «Обращайся» теперь могут создавать свои каналы, выкладывать сторисы, видео и фотографии. Кроме того, в приложении работают направления: журнал, лента и мессенджер», — прокомментировала она. В приложении, по информации создателей, на данный момент зарегистрированы более 160 администраций наслегов и предприятий Якутии, в том числе службы доставки еды. Кроме того, сервисом уже пользуются местные блогеры. Обновленная версия «Обращайся» доступна для скачивания в магазинах RuStore и AppStore.

Своими впечатлениями о новом продукте поделились первые пользователи метасреды: основатель бренда «Камелёк», основатель бренда «Камелёк» Ольга Григорьева Ольга Григорьева, блогер, ведущий культурно-массовых мероприятий Театра эстрады Александр Максимов-Сааска Уол, основатель компании «Рекрут» Вячеслав Решкем. Они рассказали о перспективах “Обращайся” в продвижении бизнеса, организации интернет-торговли, расширении возиожностей для индивидуальных предпринимателей, которые ранее пользовались другими социальными сетями.

И о несколько неожиданном применении новой платформы рассказала заведующая детским садом “Крепыш” из с. Бердигестях Горного улуса Анжелика Анатольевна Иванова:

— Уникальность нашего детского сада является в том, что мы принимаем самых маленьких детей. Сейчас у нас в садике дети от 10 месяцев до 3 лет. Мы являемся всероссийской пилотной площадкой апробации программы для детей раннего возраста «Первые шаги». Главная наша задача – это адаптация и социализация детей раннего возраста к детскому саду, укрепление их психического и физического здоровья. Метасреда «Обращайся» для нас – это очень нужная, удобная площадка для педагогизации наших молодых родителей, для продвижения наших проектов, для всеобучей. Платформа, где мы будем общаться с коллегами со всей Якутии и из других региогов России, освещать нашу деятельность, делиться опытом своей работы с детьми раннего возраста. Она поможет нашим молодым родителям в воспитании их малышей. Здесь они напрямую будут с нами выходить на связь, писать нам обращения. Мы же будем выкладывать новости из наших будней.

Свои видеокомментарии о сотрудничестве с “Обращайся” отправили глава Телейского наслега Чурапчинского улуса Игорь Николаев и представитель турфирмы «Вива Тур» из г.Сочи Алена Горбунова.

На вопросы участников пресс-конференции ответили технический директор проекта Юрий Сивцев и заместитель генерального директора Александра Стручкова.

В завершение пресс-конференции Петр Бурцев вручил спецпризы авторам самых интересных вопросов – молодой художнице Кате Суржаниновой, руководителю пресс-службы г.Якутска Любови Сыроватской и журналисту Владиславу Коротову.

Контакты:

+7 (996) 915-01-44 — тех.поддержка «Обращайся» г. Якутск, ул. Орджоникидзе,36/1, офис 409

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