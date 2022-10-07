Представлен новый руководитель Якутского НИИ сельского хозяйства ЯНЦ СО РАН

5 октября генеральный директор ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев представил коллективу Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова нового руководителя — доктора биологических наук Михаила Черосова, сообщает пресс-служба ЯНЦ СО РАН.

«Михаил Михайлович Черосов — доктор биологических наук, специализирующийся на растениеводстве, которое тесно связано с сельским хозяйством, с направлениями научной деятельности института. У него хороший опыт научно-организационной работы, Михаил Михайлович возглавлял Институт северного луговодства Академии наук Республики Саха (Якутия). Кроме того Михаил Михайлович ведет огромную общественную работу, которая усиливает нашу научную деятельность», — подчеркнул Михаил Лебедев, представляя нового руководителя.

В свою очередь Михаил Черосов рассказал сотрудникам о своем становлении, о научной и общественной деятельности и ответил на поступившие вопросы.

Отметим, что в течение года Михаил Черосов будет работать в качестве исполняющего обязанности директора Якутского НИИ сельского хозяйства ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», а затем будет проведена процедура выборов директора института.

Справка:

Черосов Михаил Михайлович родился в г. Якутске в 1964 году. Закончил среднюю школу №8 г. Якутска. С отличием окончил Ленинградский государственный университет. С 1989 по 2000 годы работал в Якутском госуниверситете на различных преподавательских должностях, учился в докторантуре Башкирского госуниверситета и параллельно работал заместителем директора по научной работе Октемского филиала Якутской государственной сельскохозяйственной академии. В ноябре 2000 года был избран по конкурсу на должность директора Института северного луговодства Академии наук Республики Саха (Якутия). Развивая в институте как прикладные направления (семеноводство многолетних трав, в первую очередь, биотехнологию растений методом культуры тканей), так и фундаментальные (популяционную ботанику, геоботанику, ГИС-технологии, экологические шкалы, молекулярную биологию злаков), удалось повысить отдачу сотрудников Института в фундаментальных направлениях, что привело в решению о присоединении ИСЛ к ИБПК СО РАН в качестве подразделения. В 2008 году, после присоединился ИСЛ к ИБПК СО РАН, продолжил работу в Институте в качестве ведущего научного сотрудника до момента создания лаборатории популяционной ботаники в декабре 2013 года.

Михаил Черосов является ведущим специалистом в области фитоценологии антропогенной растительности Якутии, геоботаники Якутии, популяционной биологии и экологии растений, является одним из ведущих ученых РФ по рудеральной растительности.

Области научных интересов Михаила Черосова охватывают геоботанику, синтаксономию, биоразнообразие, сравнительную флористику, популяционную биологию и экологию растений, базы данных, геоинформационные технологии. Основное внимание в последние годы уделяет работе по научному направлению «популяционная биология и экология растений», а также продолжает работать по геоботанике, сравнительной флористике, применению ГИС-технологий в картографировании растительности.

Член редколлегии научного журнала из списка ВАК РФ «Растительность России» (БИН РАН), член научных комитетов ряда всероссийских конференций. Председатель Совета научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых ЯГУ (1994 – 2000 гг.), заместитель по научной работе декана биолого-географического факультета ЯГУ (1998 – 2000 гг.), секретарь Объединенного Ученого Совета по медико-биологическим и сельскохозяйственным наукам Академии наук Республики Саха (Якутия) (АН РС (Я) (2001-2006 гг.), директор Института северного луговодства АН РС (Я) (2000 – 2008 гг.), научно-технического Совета Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) (2002 – 2007 гг.), председатель Якутского отделения Русского ботанического общества, член Оргкомитета Лаврентьевских чтений РС (Я), исполнительный секретарь Якутского регионального координационного центра научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», лауреат Государственной премии РС(Я) в области науки и техники среди молодых ученых и специалистов (1995), лауреат Лаврентьевских чтений РС (Я), отличник образования РС (Я), лауреат национального фонда возрождения «Баргарыы» при Президенте РС (Я).