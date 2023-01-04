Праздник красивых голосов и танцев в ДДН

Праздник красивых голосов и танцев — именно таким получился концерт «Песни, согревающие душу». Яркий проект, объединивший талантливых исполнителей прошел 4 января в ДДН им. А.Е. Кулаковского.



До начала концерта участников и зрителей с предстоящим праздником Рождества Христова поздравил настоятель Спасского мужского монастыря в Якутске игумен Иоанн.



Составленная с любовью насыщенная программа выступлений народных коллективов: «Русь», «Раздолье», «Ярилов день», звездных солистов Сайкал Темирбековой, Бектура Калдарова, Арины Суюндюковой, талантливых детей ансамблей «Раздолинки», «Русь», казачьего коллектива «Вольница», ансамбля «Ямские бубенцы», Цыганской диаспоры, солистов Алексея Солдатова, Владимира Сердюка, Вячеслава Попова стала глотком живительного, свежего воздуха, заставила пережить пронзительные эмоции.



Прозвучали искренние, идущие от сердца песни, исполнены танцы, в которых особое место занимают темы дружбы, любви и патриотизма. Каждое выступление проникало в самую душу, трогало своей глубиной и теплотой. Зрители насладились вечером: любимым мотивам подпевал весь зал, а кто-то танцевал у самой сцены.