13.03.2021
17:58
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Происшествия

Пожар в Якутске под контролем властей

Сегодня Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского округа «город Якутск» (КЧС) рассмотрела вопрос ликвидации возгорания на мусорном полигоне по Вилюйскому тракту.

Как сообщила директор МУП «Жилкомсервис» Валерия Билоус, на полигоне в данное время локализован очаг тления, вместе с тем, в виду пролива из пожарных брандспойтов, наблюдается массивное выделение пара (дыма).

«Обеспечен необходимый запас сыпучих материалов для изоляции и безопасной эксплуатации участка. На месте дежурят 3 водовоза, пожарный расчет своевременно обеспечивается заправкой воды, работают 16 человек личного состава предприятия, 3 погрузчика и 4 самосвала. «Якутдорстроем» предоставлен погрузчик и водовоз с экипажами», — сообщила Валерия Билоус.

На данный момент подъезд к очагу возгорания расчищается, вся техника активно работает. «В 14.40 часов продолжили запускать машины регионального оператора, функционирование восстанавливается. В ближайшее время выйдем на обычный режим работы», — добавила Валерия Билоус.

Фото: Якутск.рф
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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