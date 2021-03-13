Пожар в Якутске под контролем властей

Сегодня Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского округа «город Якутск» (КЧС) рассмотрела вопрос ликвидации возгорания на мусорном полигоне по Вилюйскому тракту.

Как сообщила директор МУП «Жилкомсервис» Валерия Билоус, на полигоне в данное время локализован очаг тления, вместе с тем, в виду пролива из пожарных брандспойтов, наблюдается массивное выделение пара (дыма).

«Обеспечен необходимый запас сыпучих материалов для изоляции и безопасной эксплуатации участка. На месте дежурят 3 водовоза, пожарный расчет своевременно обеспечивается заправкой воды, работают 16 человек личного состава предприятия, 3 погрузчика и 4 самосвала. «Якутдорстроем» предоставлен погрузчик и водовоз с экипажами», — сообщила Валерия Билоус.

На данный момент подъезд к очагу возгорания расчищается, вся техника активно работает. «В 14.40 часов продолжили запускать машины регионального оператора, функционирование восстанавливается. В ближайшее время выйдем на обычный режим работы», — добавила Валерия Билоус.