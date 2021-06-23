Появились новые виновники лесных пожаров в Якутии

В Республике Саха (Якутия) наблюдается высокая грозовая активность, из-за которой ежедневно на труднодоступных и удаленных территориях возникает от 10 и более новых лесных пожаров. За прошедшие сутки в регионе обнаружено 20 новых пожаров – все грозового происхождения. За прошедшие сутки ликвидировано 7 лесных пожаров.

По ситуации на 23 июня в регионе идут работы по тушению 52 лесных пожаров на площади, пройденной огнем около 35 тысяч га. В том числе полностью остановлено распространения огня 6 пожаров на площади, пройденной огнем 13,9 тысяч га.

Более 70 % действующих на сегодня в Якутии лесных пожаров возникли от гроз.

Подавляющая доля лесных пожаров – труднодоступные и удаленные, для тушения которых парашютисты-пожарные совершают прыжки с самолетов Ан-2 на специальных парашютах «Лесник-3». Для точности приземления прыжки совершаются с малых высот около 1 км.

На тушении работают около 1 тысячи человек, в том числе помощь Якутии в тушении оказывают около 400 парашютистов-десантников Федеральной, Приморской и Хабаровской Авиалесоохраны. Задействовано 200 единиц наземной техники. Для разведки обстановки и тушения пожаров Якутской Авиалесоохраной привлечено около 20 самолетов и вертолетов.

Кроме широкораспространенных способов тушения, парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны прокладывают в Якутии минерализованные полосы взрывным способом с применением детонирующего шнура высокой мощности.