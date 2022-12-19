Power BI: что это за программа, кому нужна и где обучиться работе с ней

Power BI представляет собой специализированную программу от компании Microsoft, которая используется для анализа больших объемов данных, составления прогнозов и визуализации данных. Эта система предлагает специалистам большое количество возможностей — в ней можно привести все данные в единый вид, хранить и сортировать информацию, получить быстрый доступ к данным определенной категории и пр. Специалист, который имеет опыт работы с Power BI, очень востребован на рынке.

Получить навыки работы с этой программой можно на образовательной платформе Нетология на курсе «Power BI». Длительность курса составляет всего 2 месяца. За это время практикующие специалисты научат вас оперативно работать с большим количеством данных, анализировать их и составлять прогнозы (например, находить точки роста бизнеса), создавать информативные отчеты и дашборды. Курс подходит новичкам, которые хотят научиться работать с Power BI, интернет-маркетологам, веб-аналитикам и BI-аналитикам.

Программа Power BI: каким специалистам она нужна

При развитии бизнеса всегда лучше полагаться на реальные цифры и данные, чем гадать, в какую сторону нужно сделать следующий шаг. Программа Power BI как раз и нужна для этого. Она позволяет собирать большие массивы данных, анализировать их, строить прогнозы и составлять отчеты. Вот лишь некоторые специальности, которые требуют наличия знаний в области Power BI:

маркетологи (в том числе интернет-маркетологи) — с помощью рассматриваемой программы они могут анализировать результативность рекламных кампаний, оценивать эффективность продаж, тестировать гипотезы и пр.;

менеджеры по продажам — они могут просматривать составленные отчеты, чтобы понимать и оценивать эффективность своей работы;

бизнес-аналитики — это очень важные и востребованные специалисты. Они изучают данные, сортируют их, анализируют и предлагают бизнесу выгодные решения для дальнейшего роста.

Работать с программой Power BI должны уметь все те специалисты, деятельность которых так или иначе связана с использованием данных.

Программа Power BI предлагает пользователям следующие возможности:

сбор информации из любых источников: например, Google Analytics и пр.;

обработка собранных данных;

разработка собственных формул для расчета тех или иных показателей;

визуализация всех показателей в виде понятных графиков, таблиц, дашбордов и диаграмм.

Программа имеет и продвинутые возможности. Например, автоматическое уведомление всех сотрудников о достижении определенных показателей, настройка доступов для пользователей и пр.

Почему стоит выбрать Нетологию

Обучиться работе с Power BI в Нетологии можно всего за 2 месяца. Вот основные преимущества Нетологии:

акцент на практику — в течение обучения вы выполните около 8 домашних работ и один итоговый проект. Их вы можете положить в свое портфолио и показывать работодателю;

общение с менторами — программа курса предполагает регулярное участие в вебинарах с преподавателями. Последние — практикующие специалисты, которые работают в передовых компаниях;

обучение проводится по государственной лицензии — в конце вы получите удостоверение о повышении квалификации;

Нетология помогает с трудоустройством — здесь есть Центр развития карьеры, где помогут правильно оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, познакомят с площадками для поиска работы и предоставят доступ к бирже проектов.

Автором и преподавателем данного курса является Павел Козлов. Он работал в компаниях МТС, Microsoft и Яндекс. Уже 10 лет занимается обучением работе с продуктами Microsoft, в том числе с Power BI.

Если программа курса вам по какой-то причине не подошла, вы вправе вернуть полную стоимость курса (в течение первых 3 дней). Начиная с четвертого дня вы можете вернуть оставшуюся сумму. Также за вами остается право перевестись на любой другой курс Нетологии.