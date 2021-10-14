Повышение зарплаты бюджетникам обсудили на встрече профсоюзов со спикером Ил Тумэна

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев 13 октября 2021 год встретился с Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия). На рабочей встрече стороны обсудили вопросы взаимодействия по вопросам повышения заработной платы работников бюджетной сферы, поддержки и обеспечения иных гарантий и компенсаций трудящихся.

В рабочем совещании приняли участие представители Федерации Профсоюзов Якутии, а также председатели постоянных комитетов Ил Тумэна Юрий Николаев, Владимир Чичигинаров, Феодосия Габышева.

Открывая рабочее заседание, спикер Ил Тумэна подчеркнул, что повышение заработной платы является несомненным приоритетом российского государства. «Президент Владимир Путин провозгласил приоритетной целью нашего государства повышение благосостояния граждан и уровня их доходов. Это коррелируется с требованиями Федерации профсоюзов к органам государственной власти», — сказал Алексей Еремеев.

Председатель Федерации профсоюзов Николай Дегтярев ознакомил с постановочными вопросами. Так, профсоюзы с учетом уровня инфляции и повышения МРОТ с 1 января 2022 года предлагают увеличить заработную плату прочей категории работников бюджетной сферы, которые не относятся к «майским указам». В 2018 и в 2019 году зарплата повышалась планомерно на 4% согласно Концепции совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы. В 2020 году индексации не проводилось. В текущем году произведено повышение на 3%. Плановое повышение в 2022 году согласно проекту бюджета на 3,6% профсоюзы считают недостаточным, т.к. это не обеспечит необходимую дифференциацию в оплате труда между целевыми и «прочими» категориями работников.

Николай Дегтярев также предлагает во исполнение статьи 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» принять нормативный правовой акт, устанавливающий размер, порядок и условия предоставления мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам. Кроме этого, профсоюзы предлагают внести в Закон Республики Саха (Якутия) «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Республики Саха (Якутия), Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия), государственных учреждениях, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)» изменения об оплате стоимости проезда неработающим членам семьи работника вне зависимости от места и времени использования отпуска самим работником. Николай Николаевич также попросил депутатский корпус поддержать законодательную инициативу Федерации профсоюзов РС (Я) по проекту Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О ветеранах труда Республики Саха (Якутия)», предусматривающую сохранение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Республики Саха (Якутия) вне зависимости от места их проживания.

Посредством видеоконференсвязи также свои вопросы и пожелания озвучили председатель республиканской организации профсоюза работников культуры Анастасия Самсонова, председатель профсоюза авиационных работников Айсиэн Дегтярев, председатель профсоюза жизнеобеспечения Сергей Анисимов, председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Людмила Корнилова и другие.

Выступавшие заострили внимание на поднимаемые трудовыми коллективами вопросы. В основном речь шла об уровне заработной платы и необходимости дифференциации. Айсиэн Дегтярев попросил взять под контроль уровень низкий уровень зарплаты работников федеральных структур (ФКП «Аэропорты Севера», ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»). Авиатор попросил парламентариев поддержать авиакомпанию «Якутия», учитывая сложную финансово-экономическую ситуацию предприятия. Анастасия Самсонова подняла вопрос низкий уровень заработной платы работников государственных СМИ. В связи с предстоящим переходом на новую систему отраслевую систему оплаты труда в области здравоохранения Людмила Корнилова предложила обратить внимание на категорию прочих работников в медицине.

Далее на рабочем совещании стороны обсудили пути повышения заработной платы работников бюджетной сферы, относящихся к прочей категории. Парламент совместно с Правительством РС(Я) рассмотрит возможные варианты решения данного вопроса.