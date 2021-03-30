Политолог Пётр Кирьян: Успех Евгению Григорьеву на выборах мэра Якутска принесла активная работа с избирателями

Политолог, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян убежден в том, что победить на выборах мэра Якутска кандидату «Единой России» Евгению Григорьеву помогла, в первую очередь, активно проведенная избирательная кампания.

«Григорьев сделал ставку на исключительно плотный график встреч с гражданами, и эта тактика себя оправдала. Остальные кандидаты не работали с избирателями настолько интенсивно, да и на выборах в других регионах подобная активность встречается далеко не всегда», — говорит Пётр Кирьян.

Результаты выборов в Якутске, отличающемся высокой степенью политизации населения, наглядно продемонстрировали и изменения в сложившемся за последние годы партийном раскладе. В частности, показательным стал относительно низкий результат, полученный кандидатом от КПРФ, уступившим с большим отрывом второе место представителю «Справедливой России». Это важный сигнал для коммунистов, привыкших выступать главными спарринг-партнерами для партии власти, уверен политолог.

«Но самый главный урок прошедшей кампании в том, что личность кандидата по-прежнему остается для граждан важнее партийных лейблов. Даже для тех избирателей, которые твердо определились с политическими взглядами, остается принципиально значимым то, какие именно кандидаты выдвигаются от их партии. И очень важно, чтобы эти фигуры вызывали доверие. Якутск называли протестным городом, но мы видим, что провластный кандидат смог заручиться доверием горожан в большей степени, чем представители оппозиции», — подчеркивает Пётр Кирьян.