Политолог и историк Ольга Парфенова: Я же говорила…

Ольга ПАРФЕНОВА, заведующая кафедрой истории, обществоведения и политологии Исторического факультета СВФУ, кандидат исторических наук прокомментировала итоги Выборов-2021.

Явка на выборы в Якутии свидетельствует прежде всего о неравнодушии избирателей – по данным ЦИК республики она составила 51,23%. Это третий результат по Дальнему Востоку, после Еврейской автономной области и Чукотки.

Если говорить об итогах выборов, то они подтверждают данный мною ранее прогноз о том, что у населения есть запрос на социальную стабильность и что на рейтинг партии власти сильно влияют объективные негативные события. А в этом году на долю Якутии их выпало более чем достаточно. Именно с тяжелой лесопожарной обстановкой можно связать текущие результаты.

Говоря о результатах партии «Единая Россия» в целом по Дальнему Востоку эксперт отметила, что динамика ее рейтинга выглядит лучше, чем в целом по стране: в 13 из 15 округов дальневосточники поддержали партию власти. Такие показатели можно связать с тем, что идет перенастройка государственной политики на Дальнем Востоке, запущены и совершенствуются механизмы развития и поддержки, считает эксперт. К примеру, такими инструментами как дальневосточная ипотека и дальневосточный гектар население активно пользуется, ведется их совершенствование. С этими инструментами развития у населения прочно ассоциируется имя Юрия Трутнева, который возглавлял дальневосточный список партии.

«В целом, можно сказать, что месседж власти о том, что дальневосточников не забыли и работают над тем, чтобы решать сложные и капиталоемкие задачи макрорегиона дошел до избирателя», — считает эксперт. «Если говорить о Якутии, то наш регион, наверное, самый «инвестоемкий» на Дальнем Востоке. Это продиктовано суровыми условиями жизни и ведения хозяйства. Для того, чтобы в регионе заработал любой инфраструктурный проект необходимы большие вложения. Эти задачи власти надо решать независимо от исхода выборов», — отметила Ольга Парфенова.