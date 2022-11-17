Пилотный проект по профобучению впервые апробирован в Якутии

Сегодня, 17 ноября, в региональном Центре опережающей профессиональной подготовки состоялось торжественное вручение документов об образовании выпускникам проекта по внедрению программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям в рамках проекта «Молодые профессионалы». В 2022 году Республика Саха (Якутия) вошла в число 15 субъектов России для апробации проекта профобучения. Проект реализуется в целях выявления и распространения в системе профессионального образования лучших практик, современных методик и образовательных технологий, а также формирования банка программ профессионального обучения.

Начиная с сентября региональным оператором проекта — Центром опережающей профессиональной подготовки проведен анализ рынка труда, актуализирован перечень востребованных и перспективных профессий в регионе, по итогам которого были отобраны пять программ профессионального обучения с учетом потребностей работодателей и регионального рынка труда. В список программ профобучения вошли: «Контролёр-кассир», «Горнорабочий подземный», «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», «Исполнитель художественно-оформительских работ» и «Оператор беспилотным летательным аппаратом».

Сегодня на площадке ЦОПП в торжественной обстановке состоялось вручение свидетельств о профессии рабочего и должности служащего 25 выпускникам проекта.

С приветственным словом к участникам мероприятия выступил заместитель директора ЦОПП Алексей Загоренко:

— В этом году проект по профобучению реализован в регионе впервые. ЦОПП совместно с профессиональными образовательными организациями и партнерами проекта разработали образовательные программы, организовали процесс обучения и сегодня вручаем нашим выпускникам документы об образовании. Уверен, что каждый из Вас приобрел много нового и полезного и всем желаю, чтобы полученные знания пригодились Вам в профессиональной деятельности, — отметил замдиректора.

Начинающий индивидуальный предприниматель Алексеев Альберт узнал про бесплатное обучение на контролера-кассира из средств массовой информации и не упустил возможность узнать сферу торговли изнутри:

— В будущем планирую открыть собственный магазин и подумал, что мне нужно узнать весь процесс изнутри. Обучение прошло очень интенсивно: в первые две недели изучили теорию, затем практические навыки мы оттачивали в продуктовом магазине. Все прошло очень быстро и легко. В целом, профессия контролера-кассира везде востребована и легко можно найти работу, если есть опыт и соответствующее образование. Не жалею, что записался на данный курс, — поделился выпускник.

Среди слушателей проекта популярной программой обучения является курс «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», реализуемый Якутским медицинским колледжем. Вручая документы, директор колледжа Алексеев Дмитрий Афанасьевич подчеркнул, что полученные знания откроют слушателям новые возможности.

Партнерами проекта выступили ООО УК «Колмар», сеть магазинов канцелярских товаров ООО «Азбука», магазин спецтехники и мототехники «Мотомир», магазин хозяйственных товаров и продуктов «Розтор», «Намское Лесничество», ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор», РБ №1 — Национальный центр медицины, ГБУ РС(Я) «РБ №2 – НЦМП и полиграфия «Ахсым».