11.11.2021
17:28
298
Светская хроника
Певица Сахая заинтриговала подписчиков новым делом!
Звезда якутской эстрады Сахая сообщила в своем аккаунте инстаграм об открытии нового, интересного дела.
Певица также подчеркнула, что уже давно об этом мечтала.
Подписчики активно делятся своими предположениями в комментариях, наиболее популярные версии нового дела артистки это: кулинария, недвижимость, собственный бренд одежды.
Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Сахаи
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