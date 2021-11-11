Певица Сахая заинтриговала подписчиков новым делом!

Звезда якутской эстрады Сахая сообщила в своем аккаунте инстаграм об открытии нового, интересного дела.

Певица также подчеркнула, что уже давно об этом мечтала.

Подписчики активно делятся своими предположениями в комментариях, наиболее популярные версии нового дела артистки это: кулинария, недвижимость, собственный бренд одежды.