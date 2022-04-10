Петр Гоголев: После глобальных мировых изменений Россию ждет новая Конституция

С Петром Васильевичем ГОГОЛЕВЫМ, бывшим председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), а ныне – председателем Конституционного Совета республики, мы встретились в преддверии больших дат – 100-летия со дня образовании ЯАССР и 30-летия Конституции Республики Саха (Якутия). Но наш разговор вышел далеко за рамки обозначенных тем. Это и понятно – сейчас в мире и нашей стране происходят стремительные изменения, которые не могут не сказываться на жизни каждого человека. Невольно вспоминаются 1990-е годы, когда вся страна находилась в такой турбулентности, что нужна была хоть какая-то опора. Петр Васильевич считает, что для Якутии таковой стала принятая Конституция. Сегодня мы тоже находимся в очень неуравновешенном состоянии, никто по большому счету не знает, что будет завтра. В такой обстановке основополагающие документы, власть как никогда становятся символами порядка, дают надежду на то, что все будет хорошо. Впрочем, как сказал Петр Васильевич, Россия всегда сквозь муки и тернии возрождалась и шла дальше. А Якутия – как неотъемлемая часть России – всегда разделяла судьбу всей страны, стараясь сделать все возможное для своих граждан, для развития, для победы.

Республика получила право на развитие

— В начале нашего разговора прежде всего хотела бы спросить, как Ваше настроение в связи со всеми событиями, происходящими в последнее время?

— Конечно, я испытываю горечь от того, что ситуация дошла до такой степени. От того, что Российская Федерация вынуждена проводить специальную военную операцию.

Против нашей страны длительное время идет информационная война, формируется «антиРоссия». Я этому свидетель. Мои знакомые живут на Украине, я общаюсь с ними. В свое время у меня две научные работы были изданы в Киеве, Национальном университете имени Тараса Шевченко. Горько, что они оказались в такой ситуации.

— Они еще общаются с Вами?

— Темы нашего общения постепенно сузились. Теперь предмета обсуждения фактически нет. Это плохо.

С другой стороны, я понимаю, что у нас другого пути нет, поскольку государство должно думать о своем будущем. А если мы поступимся своими национальными интересами, то в первую очередь наши партнеры из азиатских стран, например, Китай, в отношении нас займут наступательную позицию, что чревато. Поэтому идет объективный процесс.

В этой связи я хочу привести такой пример. Давно прочитал книгу французского философа Алексиса де Токвиля, называется «Демократия в Америке». Он написал ее в 1835 году. Поводом к написанию послужила его поездка в Соединенные Штаты. Он поехал туда посмотреть, как у них организована жизнь, вел опросы среди населения. В итоге в ней есть тезис: в мире существуют два великих народа – это американцы и русские. И, по его мнению, Провидением им уготовано стать хозяевами половины мира. Но это произойдет через противостояние. Причем, противостояние носит идеологический характер, так как в Америке культивируются личные интересы, а в России сила общества находится в руках одного человека.

Действительно, у нас разные общественно-политические традиции, культура, мироустройство. Россия попыталась в 1990х-е годы взять что-то из заокеанского опыта и приспособить для себя, но у нас же не получилось. И если люди видели такую большую разницу в культурной платформе двух народов почти два века назад, то понятно, что противостояние между Америкой и Россией было, продолжается и будет. Пока наши потомки не найдут какое-то решение этому вопросу.

— Раз уж мы заговорили об истории и принципах построения жизни в Америке и России, то вот что интересно. Американцы уже давно из нас пытаются делать «империю зла». Сейчас, в связи с событиями на Украине, и подавно. Но они в свое время народы, которые оказались у них на пути, не ассимилировали, не встроили в новую жизнь, а просто уничтожили. В русской культуре отношение к народам было всегда другим. И, например, уже почти 400 лет вместе живут русский и якутский народы, и они взаимообогатили друг друга. Дружба народов привела к тому, что мы находимся на пороге очень значительной даты – 100-летия со дня образования Республики Саха (Якутия). Как вы оцениваете тот путь, который прошла республика за последнее столетие?

— Действительно, Якутия длительное время является частью Российского государства. А вся история нашего государства связана с преодолением бед, тягот, мук, после чего мы снова восстаем и идем дальше. Поэтому и историю Якутии невозможно рассматривать в отрыве от этих обстоятельств. Также как и понять значение последних ста лет жизни нашей республики можно только сквозь призму того времени, которое предшествовало им.

Российское государство всегда исходило из принципа патернализма. Он всегда жестко соблюдался, царская власть понимала его ценность, так как коренные народы в тех условиях не могли себя защитить. Эта идея в течение очень длительного времени позволила коренным народам проживать почти самостоятельно. И это стало постепенным вхождением народов в систему государственных отношений, что было правильным и разумным решением.

А с другой стороны, начиная с XVII века и до конца XIX века, для решения социально-экономического и культурного развития отдаленных территорий и народов, проживающих там, государство почти ничего не делало. Какое-то движение вперед было возможно либо благодаря меценатам, либо, как в нашем случае, политическим ссыльным. Именно они начали заниматься образованием, здравоохранением, новой культурой земледелия. То есть благодаря этому народ сам смог хоть как-то облегчить свою жизнь. Можно сказать, вопреки государственной политике.

Поэтому создание Якутской Автономной Советской Социалистической республики было встречено населением вдохновенно. Народ и территория получили право на развитие. И именно молодые энергичные ребята – Максим АММОСОВ, Платон ОЙУНСКИЙ, Исидор БАРАХОВ, Степан АРЖАКОВ и их единомышленники – сумели добиться этого. Они смогли отстоять это право республики и реализовать его. В тех непростых условиях, когда шла гражданская война и до конца никто не понимал, что будет дальше, они смогли найти слова, чтобы убедить руководство государства в том, что нужно создавать Якутскую автономную республику.

Еще один интересный момент, на котором хотелось бы остановить внимание.

В 1920-х годах, когда закончилась Гражданская война, в стране начался процесс упорядочения. Нужно было развивать экономику, социальную сферу. Стали создавать систему управления территориями — административно-территориальные единицы – автономии, края.

Рядом с нами создали Сибирский край. Он фактически объединил нынешние Республику Алтай, Республику Хакасию, Красноярский край, Иркутскую область, Омскую область, Томскую область. Это была огромная территория – 4 млн квадратных километров. Больше, чем Якутия. Через некоторое время стало ясно, что такими огромными территориями сложно управлять и начался процесс разукрупнения. Начали создавать административно-территориальные единицы по образу тех, что существовали в царское время. Наша республика сохранилась. Руководители Якутии смогли доказать, что, несмотря на огромную подчиненную территорию в более чем 3 млн квадратных километров, они смогут организовать жизнь людей и добиваться решения государственных задач.

Смотрим далее – разукрупнение прошло, а следом для решения спецзадач по развитию Колымы был создан «Дальстрой». Впоследствии он стал главным управлением НКВД. Управление внутри этой системы шло по совсем другим принципам. В этот период также не раз вставал вопрос о том, что территории, которыми управляет «Дальстрой», должны быть оптимизированы и частично присоединены к Магаданской области. А как мы знаем, под руководством «Дальстроя» в свое время находились территории нынешних Ленского, Олекминского, Алданского, Нерюнгринского, Усть-Майского, Оймяконского, Томпонского, все трех колымских районов, Усть-Янского, Верхоянского, Эвено-Бытантайского, Булунского районов. То есть, по сути, половина республики.

Этот вопрос поднимался вплоть до 1957 года, когда был ликвидирован «Дальстрой». Поэтому в тот период одним из важнейших приоритетов руководства республики являлось сохранение территориальной целостности Якутии. Нужно было удержать территорию. И, несмотря на объективные сложности в эпоху строительства советского государства, 100-летний путь мы прошли так, что смогли не только сохранить свою территорию, но и создать очень мощную промышленную основу для последующего социально-экономического развития. Важной вехой стало создание совнархозов, люди начали получать заработную плату, изменилось качество жизни селян.

Кадры решают все, или как Якутия прошла 1990-е годы

— А потом грянули 1990-ые…

— Да, грянули тяжелые 1990-е годы.

Республике удалось сохранить стабильность благодаря мощному промышленному потенциалу, который был создан во времена Советского Союза. Серьезные геологические исследования, затем разработка золоторудных, алмазоносных, угольных месторождений. Развитие энергетики, водного и авиационного сообщения. Строительство промышленных объектов. Все это работало на республику. Многие люди, вначале приехавшие на заработки, полюбили Якутия, обрели здесь свою малую Родину, родили детей, воспитали внуков. Сложились высококвалифицированные трудовые династии со своей семейной идеологией. В трудное время они не уехали, вместе со всем народом стали строить новую Республику Саха (Якутия).

Плюс у нас был сформирован мощный научно-технический потенциал, велась подготовка кадров, работал университет. Все-таки СТАЛИН был прав, когда говорил, что «кадры решают все». Мы смогли для экономики, основных отраслей производства, социальной сферы подготовить свои кадры. Поэтому, когда Союз развалился, мы были обеспечены и с этой стороны.

Конечно, отдельная заслуга в том, что Якутия более или менее плавно вошла в рынок, принадлежит нашим руководителям – первым президенту Якутии Михаилу НИКОЛАЕВУ, вице-президенту и премьер-министру республики Вячеславу ШТЫРОВУ. Я уверен, что еще будут исследования, и история возвеличит их заслуги.

Благодаря тому, что 31 марта 1992 года был подписан Федеративный договор, мы определили свой курс на дальнейшую интеграцию с обновленной Россией. Заключили соглашение об экономических правах, разграничении собственности, полномочий. Таким образом мы получили возможность смягчить последствия принятых резких решений руководством страны. Например, республика смогла самостоятельно выплачивать районный коэффициент, северные надбавки. Создать Пенсионный фонд, выплачивать пенсии. Власти республики сделали все, чтобы не произошло резкого снижения уровня жизни граждан. Нам удалось пережить шоковые 1990-е годы, благодаря тем решениям.

Хотя Вы представьте, что наши руководители 90-х годов – это же были партийные люди, которые привыкли жить в условиях директив, к командно-административному стилю управления. А тут – совершенно новые условия. Но они сумели преодолеть свое сложившееся мышление и принимать верные решения.

— Мне кажется, был такой уровень подготовки кадров, который позволил даже в ситуации крайней нестабильности мобилизоваться и принимать самостоятельные решения. Это были сформировавшиеся люди, личности. Может быть, Вы помните, была такая передача начала 1990-х годов «Чай у Чертова», где журналист, писатель Юрий ЧЕРТОВ брал интервью у известных людей. Меня удивило, что в этой передаче Вячеслав Анатольевич Штыров, тогда молодой человек, вице-президент республики, высказывал мысли об управлении, о жизни, о Якутии, которые до сих пор неизменны. Он так и придерживается своих взглядов, которые были сформированы еще в молодости. Поэтому, да, система подготовки кадров в Советском Союзе была совершенно отточенная и верная.

— Согласен. У них была фундаментальная подготовка, в абсолютно разных областях. Кадрами занимались основательно.

Например, мой отец некоторое время с нами, с семьей, не жил. Потому что его отправляли на работу в Момский район, потом в другую местность. Такая ротация кадров помогала расширить кругозор людей, помогала приобрести им совершенно новый опыт, показать себя в деле.

К сожалению, такая система подготовки кадров была разрушена. Приведу пример. Когда я заканчивал университет, один наш сокурсник сразу же устроился на работу в министерство юстиции республики (тогда было такое ведомство, – авт.). Все были очень удивлены – как? Человек только окончил университет и уже министерский работник. Даже в то время, в 1990-е годы, это с трудом укладывалось в голове. Мы тогда были очень удивлены.

Последующие годы показали, что, оказывается, это вполне реально. И по такому принципу можно устраиваться на любые должности и управлять, чем угодно прямо со студенческий скамьи. Конечно, в этом ничего хорошего нет.

— Действительно, в социальном плане республика прошла 1990-е относительно спокойно по сравнению с другими субъектами федерации. Но все-таки к началу 2000-х годов подошла в не очень хорошем состоянии. Как сказала на одном из заседаний Палаты Республики заслуженный экономист Российской Федерации Зоя Афанасьевна КОРНИЛОВА, финансы республики находились «в разваленном состоянии». Каким образом республике удалось преодолеть последствия 1990-х годов?

— Я всегда пытаюсь уходить от этого вопроса. Так как пока что нет фундаментальных исследований, события тех лет произошли совсем недавно.

Могу сказать, что, безусловно, был проделан огромный объем работы. В советский период времени, благодаря широкомасштабным исследованиям, были обнаружены залежи газа, нефти и других полезных ископаемых. И в период начала 2000-х годов планы наших советских руководителей были подняты и реализованы. Была разработана Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года, в которой нашли свое место не только разработка полезных ископаемых, но и развитие железнодорожной сети, автомобильного строительства, речные перевозки, строительство, энергетика, связь и многое другое.

Поднялось сельское хозяйство. Статистика это подтверждает. Сейчас глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ фактически продолжил те методы работы в сельском хозяйстве, которые когда-то внедрил Вячеслав Анатольевич. И глава поставил задачу финансирования сельского хозяйства до тех параметров (в процентах к расходованию бюджета республики), которые были при Штырове. Это очень хорошо.

Но в целом оценку событий и решений 1990-х, 2000-х годов должны дать историки после фундаментальных исследований. Это наши великие руководители. Нам еще предстоит понять, сколько всего хорошего они сделали для республики. Они приняли такие решения, которые помогли создать республику, которой мы гордимся. Надо изучать эти решения, причем без отрыва от той ситуации, в которой они были приняты.

Принятие Конституции республики в 1992 году было велением времени

— Вы сказали о важности исторических событий и оценке принятых решений именно во взаимосвязи с ними. В этом году республика помимо 100-летия со дня образования празднует также еще одну большую дату – 30-летие со дня принятия Конституции Республики Саха (Якутия). Какую роль Основной закон сыграл в истории республики? В тот непростой период 1990-х годов, о котором мы с Вами говорили?

— Я по своему направлению научных исследований являюсь конституционалистом. И хочу сказать, что Конституция республики в 1992 году юридически оформила ту реальность, которая существовала на тот момент. Это, как мы говорили, развал государства, разброд и шатание государственных институтов, разрушение экономики и необходимость в этих условиях заново строить новую жизнь в республике.

Это с одной стороны. А с другой – принятие Конституции дало надежду на более справедливый учет интересов общества, дало возможность выстроить понятную систему государственной власти, политических координат. Поэтому совершенно четко можно сказать, что в тех условиях Конституция Республики Саха (Якутия) сыграла свою историческую роль. Люди, опираясь на нее, почувствовали почву под ногами, факт ее принятия вселил в них надежду. Ведь любая конституция – это не только юридический и политический документ, но и документ общественного договора, он напрямую влияет на общество.

Хочу рассказать в этой связи одну историю. В тот день, 4 апреля 1992 года, я, студент университета, стоял на крыльце Дома правительства №1 и размахивал флагом Якутии вместе со своими товарищами. Нас организовали ребята из Ассоциации молодежи и студентов «Эдэр Саас». Мы таким образом требовали у депутатов Верховного Совета республики принятия новой конституции республики. Конечно, нас попросили это сделать, но мы были искренни в своих порывах (смеется, — авт.). Это было общественное требование по принятию Основного закона республики. А нынешний спикер парламента Алексей ЕРЕМЕЕВ выступил от имени студенчества на заседании Верховного совета.

— Может быть, поэтому вы стали конституционалистом?

— Может быть (смеется, — авт.). Но если говорить серьезно, то идеологическим толчком к принятию Конституции стало подписание Декларации о государственном суверенитете 27 сентября 1990 года и принятие Закона о государственном статусе Якутской-Саха Советской социалистической республики 26 февраля 1991 года. Был такой закон. И фактически та концепция, которая была заложена в этих двух документах,

была затем прописана и в тексте Конституции Республики Саха (Якутия).

С истечением времени, со становлением более сильных институтов государственности России, Конституция республики претерпела изменения. Я отношусь к этому спокойно, потому что это веление времени. Сегодня совершенно другая динамика общественных отношений и глубина происходящих процессов тоже. Поэтому первоначальная роль, миссия принятой Конституции республики была не столь долгой, но очень важной. Но сама основа текста Конституции остается незыблемой, является скрепой для якутян – не зря же мы не принимаем новый вариант, а вносим изменения.

Конституция – это стержень, ядро системы законодательства. Свою систему, синхронизируя с федеральным законодательством, мы должны развивать. Есть длящиеся во времени вопросы, постоянно возникают новые общественные вызовы. Поэтому по инициативе главы республики в Конституцию были внесены изменения, касающиеся создания органа конституционного надзора, в том числе обеспечивающего научно-методическое развитие конституционного законодательства. По сути, Айсен Сергеевич инициировал создание государственного органа, ответственного за качество всей конституционно-правовой системы республики. Реализуя требования Конституции 28 апреля Конституционный совет представит на пленарном заседании Ил Тумэн свой первый доклад об актуальных направлениях развития законодательства.

Сегодняшний текст Конституции России – это переходный этап

— Люди к изменениям в текст Конституции республики относятся по-разному. Точно также, как и к изменениям в Конституцию Российской Федерации, которые произошло в 2020 году. Вы в момент обсуждения поправок в российскую Конституцию выступали с предложением внимательно отнестись к ним, а далее – на пленарном заседании Ил Тумэна фактически выступили против поправок.

— Я скажу так, и своим студентам так говорю, что на этапе принятия изменений в законодательство, а тем более в текст Конституции, мы можем и даже должны активно высказывать свое мнение. Когда закон принят, вступил в силу, всякое инакомыслие заканчивается. Закон есть закон, и его надо исполнять.

Когда 20 января 2020 года (обратите внимание, какая дата) был внесен в Госдуму проект Закона РФ о поправке к Конституции России, и когда речь шла о том, что их будет чуть больше 30, я был, безусловно, очень рад.

Немногим ранее, 15 января, мы с Айсеном Сергеевичем присутствовали на Послании президента страны. Именно тогда Владимир ПУТИН анонсировал эти изменения. Помню, сидели с главой республики рядом. По ходу текста Послания сначала я ему сказал, что теперь он будет передо мной отчитываться (смеется — авт.). Потому что вот как все поворачивается, теперь парламент будет формировать правительство. А через 4 минуты он меня толкает и, смеясь, говорит, что у меня было только 4 минуты радости. Так как президент предложил еще другие поправки, которые уравновешивали полномочия Госдумы.

Серьезные поправки были связаны с обращением к международному сообществу, с формированием конституционной идентичности и многим другим. Отдельная большая группа – о совершенствовании социальных отношений. Далее были добавлены другие поправки, которые теперь нужно выполнять. Даже очень нелюбимую мною норму о федеральных территориях.

Но если говорить в целом, то конституционная ткань, материя, отношения, которые создают конституцию, это реальные отношения, существующие сегодня в государстве. Они не могут быть несистемными. А сегодня в Конституции России, к сожалению, есть нарушение системы взаимосвязей. Они в будущем создают угрозу даже большую, нежели чем чисто декларационные положения.

— Что вы имеете в виду?

— Структура конституции выстраивается неспроста. Например, неспроста сначала идет глава о президенте Российской Федерации, потом – глава о Федеральном Собрании. Есть иерархия конституционных норм. А в новом тексте Конституции России вопросы, которые должны создавать стабильность нашего государства, оказались в подчиненных нормах. В итоге, например, такие нормы идеологического характера, как отношение к труду, своей истории, появились не там, где нужно. Они прописаны между разных норм. Это говорит не о системном формировании идеологии российской нации, а об отрывочном, не комплексном. То есть по принципу — сегодня нам нужно реагировать, и мы эти нормы внесем. А на самом деле мы должны видеть это поле как цельность, неделимость. Если мы прописали, что у нас есть определённая территория, хотим ее структурировать, решаем, какой она должны быть в будущем, чтобы Российская Федерация была цельной и неделимой, мы должны это прописывать в основах конституционного строя.

— Но ведь люди, которые составляли новый текст Конституции России, наверное, знают все эти правила.

— Они знают, но вынуждены были сделать так. Потому что 1 и 2 главы — основу конституционного строя, права и свободы человека — нельзя менять с помощью федеральных законов. Их можно поменять только через создание Конституционного Собрания либо на референдуме с принятием новой конституции. То есть согласно всем правилам, идеология должна была выразиться именно в 1 и 2 главах Конституции, а мы ее размыли и сможем при желании поменять. Иными словами, эти нормы очень не стабильны, хотя должно быть по-другому.

— Это значит, что мы до сих не определились, кто мы и чего хотим в общегосударственном плане.

— Да, поэтому такие нормы, идеологического характера, нужно переносить и прописывать так, чтобы они были незыблемы и потом никто уже на них не посягал. Я оцениваю это так: сегодняшний текст Конституции России – это переходный этап. Думаю, что когда мы перейдем сегодняшний непростой этап жизни, связанный с событиями на Украине, санкциями в отношении России, изменением всего глобального мироустройства, мы придем к новой Конституции. И в ней мы более системно и последовательно запишем то, что нас объединяет, и то, что станет крепким фундаментом, на котором мы будем стоять и дальше.

— То есть еще до всех событий на Украине было понятно, что так оно и будет?

— Фактически да.

А если говорить военной спецоперации, которая идет на Украине, то надо смотреть шире – речь идет о собирании своих территорий. Мы сейчас говорим о том единстве, которое нужно возрождать.

— А что вы подразумеваете под понятием «свои территории»?

— Это русский мир. Это все граждане, которые связаны между собой исторически культурными, родственными, языковыми связами. Я вижу даже шире – так как являюсь приверженцем евразийства. Если посмотрите, на столе у меня лежат книги Льва Гумилева. Поэтому я считаю, что Российская Федерация и посредством экономических связей, и отстаиванием своей территории, будет двигаться в этом направлении. Донбасс, Южная Осетия, Белоруссия и так далее. Этот евразийский мир действительно нужно формировать, мы от этого никуда не уйдем. Потому что как де Токвиль говорил – если мы половину мира не объединим, в далеком будущем нас ждут огромные риски.