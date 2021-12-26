26.12.2021
15:48
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Якутск

Петь и плясать можно только с QR-кодом

«Летучий отряд» административной комиссии Якутска успешно оштрафовал ночные клубы

В данное время рейдовые мероприятия Сводной группы Оперативного штаба ГО «город Якутск» усилены. На этой неделе проверено 335 объектов, в том числе 72 ночных заведения. После отмены требований о проверке в торговых центрах QR-кодов, продолжаем проверять требования QR-кодов в общепитах и режима работы.

Так, в ночь с 24 на 25.12.2021 г. проверено 26 ночных заведений, выявлено 1 нарушение в ночном клубе «VGOSTY», допуск посетителей без QR-кодов и нарушение режима работы. В ночь с 25 на 26.12.2021 г. проверено 46 ночных заведений, выявлено 1 нарушение в ночном клубе по ул. Ильменская, также допуск посетителей без QR-кодов и нарушение режима работы. По указанным нарушениям составлены акты по ст. 20.6.1 КоАП РФ и направлены в УГОЧС. В выходные и в праздничные дни рейдовые мероприятия будут продолжены в усиленном режиме.

За допуск посетителей в общепиты без проверки QR-кодов и за нарушение режима времени работы предусмотрена административная ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Статья влечет наложение штрафа 30 до 300 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет наложение штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

24.12.2021 г. решением Якутского городского суда деятельность караоке-бара «GЕОГРАФИЯ» приостановлена на 25 суток.

За истекший период 2021 г. УГОЧС в суд направлено 112 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ, из них судом рассмотрено 85 дел, по которым вынесены штрафные санкции от 30 до 500 тысяч рублей, остальные на стадии рассмотрения.

Фото: https://www.instagram.com/p/CX72g-0PL-E/
Источник: https://www.instagram.com/p/CX72g-0PL-E/
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