Петь и плясать можно только с QR-кодом

«Летучий отряд» административной комиссии Якутска успешно оштрафовал ночные клубы

В данное время рейдовые мероприятия Сводной группы Оперативного штаба ГО «город Якутск» усилены. На этой неделе проверено 335 объектов, в том числе 72 ночных заведения. После отмены требований о проверке в торговых центрах QR-кодов, продолжаем проверять требования QR-кодов в общепитах и режима работы.

Так, в ночь с 24 на 25.12.2021 г. проверено 26 ночных заведений, выявлено 1 нарушение в ночном клубе «VGOSTY», допуск посетителей без QR-кодов и нарушение режима работы. В ночь с 25 на 26.12.2021 г. проверено 46 ночных заведений, выявлено 1 нарушение в ночном клубе по ул. Ильменская, также допуск посетителей без QR-кодов и нарушение режима работы. По указанным нарушениям составлены акты по ст. 20.6.1 КоАП РФ и направлены в УГОЧС. В выходные и в праздничные дни рейдовые мероприятия будут продолжены в усиленном режиме.

За допуск посетителей в общепиты без проверки QR-кодов и за нарушение режима времени работы предусмотрена административная ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Статья влечет наложение штрафа 30 до 300 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет наложение штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

24.12.2021 г. решением Якутского городского суда деятельность караоке-бара «GЕОГРАФИЯ» приостановлена на 25 суток.

За истекший период 2021 г. УГОЧС в суд направлено 112 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ, из них судом рассмотрено 85 дел, по которым вынесены штрафные санкции от 30 до 500 тысяч рублей, остальные на стадии рассмотрения.