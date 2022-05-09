В прошлом году не стало легендарного инспектора ГАИ, почетного гражданина г. Якутска, ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Николаевича Алексеева… Каждый год сотрудники Госавтоинспекции с волнением, уважением и любовью поздравляли дорого ветерана с праздниками, особенным среди которых был, конечно, День Победы. Горожане запомнили Алексеева благодаря тому, что он почти 30 лет нес бессменную вахту на центральной улице столицы Якутии, был строг к нарушителям и непреклонен в своих принципах сотрудника милиции, стража правопорядка. Его уважали и побаивались: от его зоркого взгляда не ускользали не только нарушения Правил дорожного движения, но и распоясавшийся выпивоха, хулиганистый подросток, невнимательный родитель, неопрятный гражданин: для каждого у Дмитрия Николаевича находилось время для совета, замечания, дружеского пожелания или предупреждения. Но строже всех инспектор относился к водителям, ведь последние управляют источником повышенной опасности, а, значит, и спроса с них больше, и ответственности за жизнь и здоровье других – тоже. Несмотря на строгий нрав, горожане его любили и относились с большим почтением. Потому то и прозвище Алекссеву придумали самое что ни на есть «народное» — «ВОДКА», что в переводке на нормальный язык означало: «Водитель! Осторожно! Дорогу Контролирует Алексеев!».

…В последний раз в свой пеший маршрут на родной Проспект Алексеев вышел в 2012 году – для съемки документального фильма. Кстати, многие его узнавали тогда и восхищались его сохранившейся выправкой!

Первый День Победы без «ВОДКИ»…Кстати, эту самую 40-градусную он никогда не пил, да и другим не советовал. Особенно тем, кто за рулем. Как было бы здорово, если бы и теперешние водители при упоминании «ВОДКИ», так же, как и водители тех далеких 50-х,60-х или 70-х, вытягивались «по струнке» и даже думать не смели про выпивку перед тем, как отправится в путь!

Светлая память легендарному инспектору ГАИ… И всем тысячам, миллионам ветеранов Великой войны!