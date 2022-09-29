Андрей Тарасенко рассмотрел перспективы Харбалахского угольного разреза

Харбалахский угольный разрез в Таттинском районе может расширить мощности при решении логистических вопросов. Возможные варианты вывоза угля речным транспортом по р. Амга и увеличение потребности в угольной продукции для нужд ЖКХ рассмотрели на совещании у председателя правительства республики Андрея Тарасенко.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев отмечал, что угольная промышленность республики становится серьёзным драйвером развития, что означает появление новых рабочих мест, увеличение объёмов, поступающих в республиканский бюджет налогов, а также новую жизнь для ряда посёлков и городов.

«Предприятие «Телен», которое добывает уголь на Харбалахском угольном разрезе, не просто вносит вклад в развитие промышленности, но и поддерживает социальные проекты, направленные на улучшение жизни жителей Таттинского района и не только. Поэтому наша задача помочь предприятию развиваться дальше. Это единственное промышленное предприятие в Заречье республики, которое добывает каменный уголь», – сказал Андрей Тарасенко.

В 2022 году предприятие планирует добыть порядка 256 тысяч тонн угля, это на 48 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. По итогам первого полугодия добыто уже 118 тысяч тонн.

Как отметил директор ОАО «Телен» Прокопий Рахлеев, горнотехнические условия и обеспеченность сырьевыми ресурсами позволяют увеличить мощность, но основным сдерживающим фактором является отсутствие развитой транспортной связи.

По поручению премьера республики, в течение недели возможные планы транспортировки будут разработаны совместно с ГУП «ЖКХ РС (Я)», предприятиями водного и наземного транспорта.

Предприятие «Телен» добывает уголь марки Д – уголь с малой зольностью и хорошей калорийностью.

Основным потребителем является ГУП «ЖКХ РС (Я)», с которым заключён контакт на снабжение 6 районов республики: Чурапчинского, Таттинского, Амгинского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского и Томпонского.

Разработка месторождения осуществляется с 1967 года, в этом году Харбалахский угольный разрез отметил 55 лет со дня основания.