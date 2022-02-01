Осужден бывший гендиректор «Саханефтегазсбыта»

Прокуратура республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора акционерного общества «Саханефтегазсбыт». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов организации с причинением особо крупного ущерба), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации, повлекшее тяжкие последствия).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры республики.

В суде установлено, что подсудимый, при изменении предмета договора о строительстве одного объекта на другой и его сметной стоимости, не принял мер к расторжению контракта, подписав при этом незаконно с ООО «Норд-Спецстрой-1» дополнительное соглашение, которым были изменены цена и предмет договора. Впоследствии им произведена оплата строительства нового объекта «АЗС ОАО «Саханефтегазсбыт» в п. Нижний Бестях» по завышенной стоимости, чем акционерному обществу причинен ущерб в сумме более 27 млн рублей.

Также обвиняемый, действуя из корыстной заинтересованности заключил с ООО «СИС» соглашение об отступном, согласно которому за предоставленные обществу нефтепродукты на сумму свыше 29 млн рублей, принял в качестве отступного самоходный кран, фактическая рыночная стоимость которого составила около 12 млн рублей. Сумма ущерба причиненная акционерному обществу превысила 18,5 млн рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого по ч.1.1 ст.293 УК РФ к 1 году исправительных работ с освобождением от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. По ч.3 ст.285 УК РФ он осужден к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

Судом также удовлетворен иск о взыскании с подсудимого суммы причиненного акционерному обществу ущерба в размере более 45 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Норд-Спецстрой

-1» выделено в отдельное производство, он находится в международном розыске.



