Основатель отеля Green Flow рассматривает возможность строительства комплекса в Хангалассе

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Основатель компании «Антерра», создатель Green Flow Александр Тертычный рассматривает возможность инвестирования в строительство гостиничного комплекса в местности Батамай Хангаласского улуса. Об этом сообщил заместитель главы по экономике и финансам Альберт Лебедев. «Наш район издавна является местом притяжения людей, ведь именно в Хангаласском улусе расположена одна из главных достопримечательностей Якутии – Ленские столбы. На прошлой неделе к нам приезжал Александр Николаевич Тертычный – в нашем районе он рассматривает возможность строительства гостиничного комплекса предварительно на 120 мест. Местность Батамай Тумульского наслега выбрана неслучайно, ведь это место силы, оазис среди нетронутой природы, где гости могут обрести спокойствие в синергии окружающей природы и комплекса оздоровительных услуг. Отмечу, что администрация Хангаласского улуса готова предоставить земельный участок в местности Батамай для реализации проекта. В ходе визита мы осмотрели данный земельный участок. Планируется, что реализация проекта значительно повысит облик нашего района, будет способствовать увеличению турпотока, даст возможность трудоустройству местного населения, будут созданы рабочие места», — рассказал Альберт Евгеньевич.

Бизнесмен Александр Тертычный с 2001 по 2015 годы занимал руководящие посты в коммерческих компаниях – в том числе в «Роснефти», был генеральным директором группы «Нефтетранссервис». В 2015 году основал компанию «Антерра» и запустил оздоровительный отель Green Flow. За два года проект нарастил выручку до 500 млн. рублей в год и стал первым в России отелем, вошедшим в ассоциацию Healing Hotels of The World, в которой сегодня более 150 оздоровительных гостиниц по всему миру. Green Flow Hotel позиционируется как место с уютной и вдохновляющей атмосферой, широким выбором SPA процедур и активного отдыха. Отель категории 4* располагается на высоте 1170 метров над уровнем моря, на территории Горной Олимпийской Деревни курорта Роза Хутор в Краснодарском крае.