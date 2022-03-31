Определена концепция юбилейного Ысыаха Туймаады – 2022

Самый массовый и зрелищный праздник лета в этом году пройдет 25-26 июня. В Окружной администрации города Якутска сегодня прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника «Ысыах Туймаады» под председательством руководителя администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Георгия МИХАЙЛОВА.

Напомним, юбилейный 25-й ысыах в местности «Ус Хатын» будет посвящен празднованию 100-летия Якутской АССР и 390-летию со дня основания города Якутска, Году культурного наследия народов России и Году матери в Республике Саха (Якутия).

Глава города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ отметил, что жители всей республики с нетерпением ждут проведения Ысыаха Туймаады после долгого двухлетнего перерыва.

«Поэтому мы должны организовать незабываемый яркий праздник», — подчеркнул Евгений Григорьев, отметив, что работа по подготовке «Ысыаха Туймаады» ведется с начала года.

«Все структуры Окружной администрации Якутска полностью подключились к подготовительным мероприятиям. Уверен, совместными усилиями в юбилейный год мы проведем любимый национальный праздник «Ысыах Туймаады» на высоком организационном уровне», — добавил глава Якутска.

С концепцией нынешнего ысыаха ознакомила автор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Екатерина РОМАНОВА.

«Как символ единения всех народов республики, соединения прошлого, настоящего и будущего необходимо включить коллективный обряд подвязывания лоскутков материи на белую священную нить из конского волоса – саламу», — предложила Екатерина Романова.

Автор концепции ысыаха в этом году также предложила использовать в оформлении праздничного пространства экраны, на которых во время церемонии открытия будут показаны исторические кадры, начиная с ысыахов Победы до первых ысыахов 90-х годов. Звуковой ландшафт праздника должны составить не только якутские традиционные песни, но и произведения известных мелодистов и композиторов, написанные в период становления молодой республики.

Об организационных вопросах проведения национального праздника «Ысыах Туймаады-2022» проинформировал заместитель главы – руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска, секретарь республиканского оргкомитета Руслан ТИМОФЕЕВ.

«На сегодня оргкомитет определил 13 рабочих групп, которые уже работают по своим направлениям. В связи с эпидемиологической ситуацией «Ысыах Туймаады» два года проходил в онлайн-формате. Соответственно, обрядово-ритуальные комплексы, концертные и спортивные площадки требуют ремонтно-восстановительных работ», — отметил Руслан Тимофеев.

Программа «Ысыаха Туймаады — 2022» будет опубликована на сайте yakutskcity.ru.